Rugby : Sébastien Tillous-Borde, nouveau manager du CSBJ

Le CSBJ l'annonce en cette fin de matinée sur son site internet : Sébastien Tillous-Borde sera le nouveau manager général et entraineur des lignes arrières du club à compter de la saison prochaine. Un engagement pour deux saisons et une supplémentaire en option. Ce recrutement fait suite à la décision du club berjallien, au début de mois, de limoger Jean-Henri Tubert en raison d'une mauvaise série et d'incompréhension avec certains joueurs.

Sébastien Tillous-Borde, ancien international avec 19 sélections et ancien demi de mêlée de Toulon, Biarritz ou encore Castres, a une expérience d'entraîneur avec le RCT de 2018 à 2020. Il sera en duo avec Grégoire Pintiaux qui entraînera les avants dont la venue en provenance de Nevers était connue depuis plusieurs semaines.

Les Berjalliens évoluent en Nationale, mais l'objectif du club à court terme est l'accession à la Pro D2.