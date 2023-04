Rugby : Sébastien Tillous-Borde nouvel entraîneur du Rouen Normandie Rugby

Ancien joueur de Toulon et ancien international français, Sébastien Tillous-Borde est manager général du CSBJ.

L'ancien joueur du XV de France, Sébastien Tillous-Borde, sera l'entraîneur du Rouen Normandie Rugby la saison prochaine. Le club rouennais l'a annoncé ce mardi 18 avril, sans attendre la fin de la saison, ni le maintien, ou non, du RNR en Pro D2, la deuxième division de rugby.

Sébastien Tillous-Borde, 37 ans, entraîne cette saison le CS Bourgoin-Jallieu, actuellement cinquième de Nationale, la troisième division. Il terminera la saison avec le CSBJ.

Nicolas Godignon n'est "pas conservé" indique le communiqué du Rouen Normandie Rugby, qui précise que le coach l'a déjà annoncé à ses joueurs et son staff. "Ils ont pris l'engagement ensemble de tout faire pour maintenir le club en Pro D2", est-il écrit dans le communiqué. A deux journées de la fin de la fin, le RNR est douzième, à sept points de la zone de relégation et a donc de bonnes chances de maintien avant d'affronter Béziers au stade Diochon puis Mont-de-Marsan.

Sébastien Tillous-Borde a joué au poste de demi de mêlée durant sa carrière à Biarritz, Castres et Toulon, a joué 19 fois sous le maillot français et a remporté un titre de champion de France ainsi que trois Coupes d'Europe avec les toulonnais. Entraîneur des arrières dans le Var de 2018 à 2020 puis devenu coach du CSBJ en 2021 en Nationale, il a conduit le club isérois à une décevante onzième place la saison dernière en championnat, avant de mieux réussir cette saison : Bourgoin-Jallieu reste en course pour la montée en Pro D2.