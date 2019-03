Rugby - Section Paloise : Julien Blanc appelé avec l'équipe de France à 7

Julien Blanc va participer à une des étapes les plus prestigieuses des World Series.

Pau, France

Julien Blanc va découvrir une des ambiances les plus particulières pour un joueur de rugby : celle de l'étape de Hong-Kong de rugby à 7. Le demi de mêlée de la Section Paloise a été retenu dans le groupe France pour participer aux deux prochaines étapes du circuit mondial (World Series), du 5 au 7 avril à Hong-Kong, et les 13 et 14 avril à Singapour.

🇭🇰 lls s'envolent pour Hong-Kong demain ! Voici les 14 joueurs de l'équipe de #France7 qui s'envolent pour la tournée asiatique des @WorldRugby7s ! Rendez-vous au #HongKong7s le 5 avril ! pic.twitter.com/72EJaGlEgX — Fédération Française de Rugby (@FFRugby) March 28, 2019

Pas là pour Lyon et La Rochelle

C'est la première fois, depuis qu'il est à la Section Paloise, que Julien Blanc est retenu avec l'équipe de France à 7. Depuis la fin d'année dernière, il figure sur la liste des joueurs de Top 14 potentiellement sélectionnables. Ça sera pour lui une première dans les World Series, il avait participé en 2017 à une étape du tour européen en Pologne.

Par conséquent, Julien Blanc va manquer les deux prochains matchs de la Section Paloise, face à Lyon et à La Rochelle. Ces dernières semaines, Clovis Le Bail a pris l'avantage sur l'ex-Biterrois comme doublure de Thibault Daubagna.