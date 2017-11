La Section paloise jouera à guichet fermé pour l'inauguration du nouveau Hameau contre l'UBB

Lancés en mars 2016, la rénovation et l'agrandissement du stade Hameau touchent à leur fin avec le match inaugural samedi entre la Section paloise contre Bordeaux-Bègles. A cette occasion, le match se jouera à guichet fermé.

C'est le grand jour ! Samedi après-midi, le nouveau stade du Hameau (18.500 places) est inauguré à l'occasion du match de la 12ème journée de Top 14 entre la Section paloise et Bordeaux-Bègles. Si vous voulez y aller, sachez qu'il n'y a plus de places assises. Il ne reste que des places debout, en pesage. Les portes ouvriront à 15h30. Le grand show lui commencera à 17h avec les Tambours du Bronx suivie d'une honha interprétée par les 160 enfants d'El Camino sous la direction de Fayçal Karoui.

2e navette et 2e voie d'accès pour l'occasion

Si vous avez prévu d'aller à l'inauguration, Idélis met en place une deuxième navette Ovaligne (en plus de celle qui part de l'Université) au départ de la place Verdun, avec des arrêts à la gare, à l'usine de tramways, jusqu'à l'entrée du stade. A cette occasion aussi, un 2e entrée au stade sera ouverte via l'Auchan drive pour désengorger l'accès au stade. Les Ovalignes arriveront, du coup, de plus haut, au niveau du radar de feu de l'avenue Nobel. S'en suivra le match entre la Section paloise et Bordeaux-Bègles à 18h.

Un grand show pour conclure la soirée

Au coup de sifflet final, restez bien à votre place. La soirée ne sera pas terminée puisque le clou du spectacle interviendra un quart d'heure après le match avec un grand show laser et pyrotechnique d'un quart d'heure pour clôturer en beauté cette première du stade du Hameau dans sa nouvelle configuration.

"Ce sera sold out, à part ceux qui oublient de venir ou qui ont la grippe. Les Palois et le Béarn ont répondu présent pour cette inauguration. espère club et spectacle à la hauteur. ça encourage car bcp de chemins. jamais douté qu'on y arriverait répété. travaillé retrouvé chemin du hameau max personne. plus hameau rempli plus équipe montera en puissance. pas de grand club sans grand supporter

Le président de la Section paloise, Bernard Pontneau. Copier

►Emission spéciale dès 16h sur France Bleu Béarn, suivie du match en intégralité.