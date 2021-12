Rugby : Didier Retière et un plan à moyen terme pour refaire gagner l'ASM Clermont

Jean-Michel Guillon s'est expliqué pendant une heure et demi. Le président de l'ASM sait qu'il lui est parfois reproché d'être trop discret, il a mis cartes sur tables ce jeudi matin. Il a expliqué son plan d'action pour reconstruite une équipe capable de jouer les premiers rôles. Cela se fera autour des trois axes: gouvernance, recrutement et formation.

Jean-Michel Guillon estimait que le club était "sous-staffé", c'est à dire qu'un homme ne pouvait pas cumuler le poste d'entraîneur en chef et de directeur sportif. Il fallait donc trouver la bonne personne pour occuper ce rôle. Plusieurs noms ont été cités ces dernières semaines mais celui de Didier Rétière revenait le plus souvent. C'est bien le Directeur Technique National qui a été choisi dans une short-list qui comprenait également Morgan Champagne, l'ancien responsable de la formation de Massy, et l'ancien berjalien Julien Frier. Jean-Michel Guillon a également précisé qu'il avait proposé ce poste à Franck Azéma pour permettre une sortie par le haut.

Gouvernance

Le choix de Didier Retière est d'abord celui d'un spécialiste de la formation, qui obtient de bons de résultats à la Fédération. Il est aussi un bon connaisseur des arcanes fédérales, pas inutiles. Il sera au service de Jono Gibbes, qui reste le seul patron du sportif, pour la partie recrutement. Mais Didier Retière aura aussi une mission allant au-delà du seul secteur professionnel pour développer la formation. Son choix s'est fait évidemment en accord avec Jono Gibbes mais aussi en consultant l'ASM Omnisport.

Jean-Michel Guillon avait annoncé lors de sa prise de fonction que l'ASM devait tourner autour d'un triangle: l'équipe, le club, le territoire. Cela se retrouvera avec un triangle de gouvernance: l'équipe et la performance pour Jono Gibbes, le club pour Didier Retière et la représentation du territoire pour le président.

La date prise de fonction de Didier Retière n'est pas fixée précisément. Cela se fera en entente avec la Fédération; il devra donc se dédoubler dans un premier temps. Autre nomination annoncée ce jeudi, celle d'Aurélien Rougerie en tant que team manager. Il sera chargé d'assister le staff dans la planification du travail et aura en charge les activités extra-sportives.

Le recrutement

Ce sera la fonction principale qui revient à Didier Retière. Avec l'équation du salary cap à résoudre. Le club doit faire avec une baisse importante: de 13,3 millions d'€uros, il va baisser d'1,9 millions, ce qui ne va pas faciliter la tâche. L'ASM va perdre 300.000 €uros en raison de la baisse générale décidée par les clubs mais aussi la dotation de 200.000 €uros accordée pour chaque joueur sélectionné en équipe de France. Le club est aussi et surtout passé de 9 ou 10 joueurs à 2 retenus dans le XV de France, une sacrée baisse au final.

Il y a aussi les contrats longs qui bloquent une bonne partie du salary cap. Jean-Michel Guillon a reconnu que le club a pu céder à une certaine facilité (et une certaine pression des supporters) pour reconduire ses fidèles grognards, ce qui n'était peut être pas la meilleur idée à moyen terme. Ce n'est pas une excuse mais c'est une explication des difficultés actuelles pour le président.

C'est un club inspirant avec des valeurs fortes dans lesquelles je me retrouve

Dès l'officialisation présidentielle de sa nomination, Didier Retière a livré sa première réaction à France Bleu Pays d'Auvergne. "Je suis ravi. Je trouve que c'est un club inspirant, avec des valeurs fortes dans lesquelles je me retrouve. On sent qu'il y a la volonté d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, donc c'est avec plaisir que je veux m'associer à ça et faire le maximum, comme à chaque fois, pour que le projet puisse avancer, et qu'on ait un ASM performant.

Didier Retière réagit sur France Bleu Pays d'Auvergne. Copier

Didier Retière définit ses missions dans le cadre de sa fonction de directeur du développement sportif. "C'est à la fois une mission dans la structure pro, mais aussi avec l'association. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la formation des jeunes joueurs est devenue très très importante, avec le besoin d'avoir une équipe et un club vraiment bien en prise avec son territoire. C'est une vision beaucoup plus globale et vraiment un projet partagé de la ASM Rugby, que ce soit les pros et les amateurs."