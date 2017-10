Rugby : Serge Simon, invité spécial de France Bleu Gironde ce mardi

Vice-président de la Fédération française de rugby, de passage à Bordeaux pour promouvoir la candidature de la France à l'organisation de la coupe du monde 2023, Serge Simon sera dans nos studios de 8h à 8h30.

Il est le bras droit de Bernard Laporte. Vice-président en charge notamment des équipes de France, l'ancien pilier qui a été champion de France avec Bègles, viendra commenter l'actualité du ballon ovale. A moins d'un mois de la désignation du pays hôte de la coupe du monde 2023, Serge Simon évoquera les chances du dossier français face à l'Irlande et l'Afrique du Sud. On parlera aussi du XV de France qui débute prochainement sa tournée d'automne face aux All Blacks ainsi que des relations entre la FFR, la Ligue et les clubs de Top 14