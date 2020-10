Rugby : seulement 500 places à la vente pour SO Chambéry-Bourgoin

Attention, nombre de places limitées pour le match qui oppose dimanche le SO Chambéry et Bourgoin à 15 heures pour le compte de la 4e journée du championnat de Nationale. Le club chambérien propose 500 places en prévente, en ligne et à la billetterie principale du stade, entre 17 heures et 19 heures ce jeudi 1er octobre.

Il faudra probablement être rapide : "Quand on prend en compte les demandes que nous avons notamment de Bourgoin, on pense que ces 500 places partiront avant dimanche", explique Johan Colliat, le directeur général du SO Chambéry.

Pour ce match, seules les tribunes seront remplies en raison des conditions sanitaires. A peine une centaine de personnes pourront être présentes en plus autour de la pelouse.