Rugby : Six Béarnais champions du monde avec les Bleuets contre l'Irlande

Des Béarnais champions du monde de rugby un 14 juillet ! Le XV de France des moins de 20 ans a largement battu l'Irlande ce vendredi en finale de la Coupe du Monde, à Cape Town, en Afrique du Sud. Les Bleuets se sont imposés sur le score de 50 à 14 après un match où les Français auront inscrit pas moins de sept essais !

Six béarnais figuraient dans l'effectif français. L'Ogeulois Baptise Jauneau et le Palois Léo Carbonneau, respectivement joueurs à Clermont et Brive, et puis quatre rugbymen de la Section Paloise : Hugo Auradou, Théo Attissogbé, Brent Liufau et Clément Mondinat, originaire de Pouyastruc. Le Béarn était très bien représenté lors de cette finale, et plus particulièrement la Section Paloise.

"On a vu des drapeaux du Béarn dans les tribunes !" se réjouit Antoine Nicoud, l'un des entraîneurs de la Section, très fier de ses joueurs. "Ils ont été vraiment à la hauteur. C'est chouette pour eux et ça rejaillit sur le club aussi, et puis c'est chouette parce qu'on va retrouver à l'entraînement des garçons plein d'enthousiasme, d'envie, et gonflés de confiance, ils vont revenir avec les dents longues aussi et ils vont pousser les joueurs plus âgés qu'eux, donc c'est très positif, très bénéfique pour l'équipe pro de la Section Paloise".