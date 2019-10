La commission de discipline s'est prononcée ce jeudi sur le coup de coude donné en quart de finale de Coupe du monde par Sébastien Vahaamahina. L'international français écope de six semaines de suspension.

Rugby : six semaines de suspension pour Sébastien Vahaamahina

Clermont-Ferrand, France

Convoqué devant une commission de discipline indépendante qui se réunissait ce jeudi matin à Tokyo, Sébastien Vahaamahina risquait gros pour ce coup de coude donné au troisième ligne gallois Aaron Wainwright lors du quart de finale de Coupe du monde de la France contre le Pays de Galles.

Selon son avocat, le deuxième ligne de l'ASM écope finalement de six semaines de suspension. Sébastien Vahaamahina sera donc indisponible pour six matches à compter de la rencontre de Top 14 du 9 novembre contre Toulouse et pourra en théorie rejouer lors du déplacement de l'ASM à Toulon en Top 14 (20,21 ou 22 décembre. Date encore à définir).