Rugby : Soyaux-Angoulême engage deux nouveaux joueurs pour la prochaine saison

Angoulême, France

On le sait, les clubs se doivent de rester actif quasiment toute l'année sur le marché des transferts pour préparer la prochaine saison. Soyaux-Angoulême vient du coup d'officialiser l'arrivée de deux nouveaux joueurs.

Le talonneur français Gauthier Bruté de Rémur. 1 mètre 85, 105 kilos, 24 ans, un joueur en provenance de Bourg en Bresse. Plus jeune, Gauthier est également passé à l'Union Bordeaux Bègles.

Et puis c'est officiel également, l'international espagnol Lucas Rubio s'engage avec le SA 15. Le 1/2 de mêlée a 28 ans, il évolue actuellement à Agen.

Enfin, Paul Belzons est prolongé. 3 ans de plus pour le 3eme ligne arrivé en Charente il y a un an et demi maintenant. Au chapitre des départs, Anthony Coletta pourrait rejoindre Colomiers, et Adrien Ayestaran serait courtisé par le Biarritz Olympique.