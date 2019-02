Rugby, Stade Montois: allo maman bobos

Département Landes, France

Ce mercredi à l’entrainement le capitaine et 3è ligne Julien Tastet a été touché aux lombaires. incetain pour vendredi l vient s’ajouter à la longue liste qui déborde de l’infirmerie.

Christophe Laussucq et David Auradou les deux coachs montois il y a gros casse-tête, il faut gérer l’intendance et faire avec les jeunes.Pas moins de quinze joueurs et non des moindres, certains même des cadres indispensables ont été ou sont durablement ou momentanément blessés. Les deux frères Cabannes, Tastet, Gerber, Tales, Muzzio, Cédaro, Du Preez, Garrault, Pearce, Loustalot, Ormaechea, Otazo, Torfs. S’ajoute à cela Ropate Ratu, le précieux centre fidjien, « out » pour au moins trois semaines. Le Stade Montois pourtant ne peut incriminer une préparation ou un suivi défaillants. Patrick Milhet, en charge du foncier, n’a rien changé à la charge de travail avant la saison et depuis le début du championnat. Mont-de- Marsan comme d’autres clubs doit faire avec la fatalité et aussi avec des engagements dans le jeu qui sont montés en intensité ces dernières années. Donc plus éprouvants pour les corps. Plus traumatisants. Maxime Gouzou, le jeune 3è ligne du centre de formation, est lui aussi incertain pour demain alors qu’il a fait excellente prestation face à Aurillac vendredi dernier. Il reste deux ouvreurs en état de marche et le club est en passe de rechercher un joker en numéro dix pour assurera la fin de saison. On le voit les choses ne sont pas simple