Rugby : Stade Montois - Valence reporté pour cause de Covid dans les deux équipes

Nouveau report pour le Stade Montois Rugby. Le match de vendredi face à Valence-Romans est reporté à une date ultérieure pour des cas de Covid avérés. Dix joueurs Iséro-Dromois et cinq Montois ont été testés positifs au coronavirus. De nouveaux tests doivent être réalisés au sein du groupe landais ce vendredi.

Après déjà deux matchs reportés, à Carcassonne et devant Oyonnax, c’est une troisième rencontre qui est donc annulée. Un match important qui devait opposer ce vendredi soir à Boniface le Stade Montois à Valence-Romans. Deux clubs en mauvaise posture.

Nouveau coup dur

Les Gascons avant-derniers, avec cinq défaites pour une seule victoire (en ouverture de championnat à domicile face à Béziers), devaient se reprendre à domicile face une équipe à leur portée. La réception de Valence-Romans, ce vendredi, était en effet une opportunité possible de reprendre du grain après une défaite qui avait pourtant marqué une nette amélioration du jeu montois, le week-end dernier à Grenoble. Il n’en sera donc rien.

Augmenter les effectifs sur la base des groupes Espoirs

Cinq joueurs montois testés positifs à la Covid 19, résultats tombés mardi soir. Une dizaine de cas à Valence. Une hécatombe qui n’a d’égale que la comparaison avec les autres clubs, décimés aux aussi. "Il est probable, si la Ligue n’annule pas tout bonnement la journée, que ne se disputent que deux ou trois rencontres", lâche, fatigué, Patrick Milhet, le manager montois. Et celui-ci d’ajouter : "De toute façon il n’y a pas trente-six solutions. Il faut que le championnat continue, quitte à jouer jusqu’au mois de juin en étalant, en étirant les journées. Il est nécessaire que la Ligue accepte également que l’on augmente les effectifs sur la base des groupes Espoirs pour les porter à quarante ou cinquante joueurs. Et que l’on décide que dès lors que si les deux clubs qui doivent s’affronter sont capables de mettre vingt-trois joueurs sur la feuille de match, on joue !"

Le manager du Stade Montois dit craindre la révélation d‘autres cas d’ici la fin de la semaine. Le groupe doit être à nouveau testé ce vendredi. Quant à l’origine de la contamination, c’est le vague, Grenoble peut être, ou Vannes avant cela, dans la mesure où l’on a appris depuis que le talonneur morbihannais était positif. De toute façon, désormais, il est impossible d’authentifier les cas contacts et les transmetteurs de virus. Durant les matchs, lors des déplacements ou dans la vie courante du groupe, lequel ne peut pas être placé sous cloche en permanence et tout le temps.

Patrick Milhet inquiet également pour la suite immédiate. Le 13 novembre les Landais devaient recevoir Oyonnax, match de rattrapage suite à un premier report, les rugbymen de l’Ain déjà frappés par le virus, et qui ont également plusieurs nouveaux cas avérés aujourd’hui. "Ce ne sera pas possible de jouer Oyonnax", rétorque Patrick Milhet. "En suivant le protocole on pourra au mieux s’entraîner à nouveau en collectif jeudi prochain, s’il n’y a pas, bien sûr, de cas supplémentaires ici. Pour jouer le lendemain soir ?! Ou même deux jours plus tard, c’est impossible"

Plusieurs entraîneurs et dirigeants de ProD2 plaident pour la même stratégie que celle préconisée par le cadre montois. La Ligue pour l’instant est restée sourde à ces arguments. _"Imaginer une nouvelle saison blanche avec suspension puis fin du championnat avant le terme c’est signer la mort du rugby" conclue Milhet "et on ne peut pas laisser un effectif sans jouer indéfiniment, ou en coupant sans cesse la compétition, sauf à mettre l’intégrité physique de l’effectif en péril."_