Le Stade Rochelais proche de la qualification en quart de finale de la Challenge Cup

La Rochelle, France

Le Stade Rochelais a quasiment validé sa qualification pour les quarts de finales de la Coupe d'Europe hier soir en battant les zèbres italien 32-12, une victoire bonifiée. Les jaunes et noir ont encore été imprécis comme samedi dernier en top 14, et même dominés en première mi-temps. Ils étaient menés à la pause 6-12, les italiens ayant marqué deux essais aux 29ème et 39ème minutes contre deux pénalités seulement pour les rochelais (Ihaia West). Mais au retour à la pelouse, les rochelais réussissaient à reprendre le dessus sur les zèbres, avec un essai de Dany Priso, à la 48ème minute suivi, cinq minutes plus tard, d'un deuxième de l'ailier Arthur Retière, lancé par son capitaine Victor Vito (essai non transformé). Les rochelais ont ensuite mis la pression sur leur adversaire italien, qu'ils ont étouffé. Deux nouveaux essais ont été marqués à la 59ème minute par Levani Botia, et Ikairo Forbes, dans les arrêts de jeu. La transformation offrait le point de bonus offensif aux rochelais.

Avec cette victoire, la qualification pour les quarts de finales de la Challenge Cup se précise : avec 20 points, ils ne peuvent plus être dépassés que par Bristol (11 points) qui doit encore affronter deux fois Einisei. Les maritimes n'ont besoin que d'un point de bonus offensif, la semaine prochaine à Parme, pour s'assurer de la première place de leur poule, et d'une place en quart de finales.