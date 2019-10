Rugby : Stuart Olding prolonge son aventure sous les couleurs du CA Brive jusqu'en 2022

Brive-la-Gaillarde, France

Au lendemain de sa victoire face à l'UBB (30-9) pour la 8eme journée de Top 14, le CA Brive a annoncé ce dimanche après midi la prolongation de Stuart Olding. L'ouvreur, ou centre, sera de l'aventure corrézienne jusqu'en 2022, avec une année supplémentaire en option.

L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, avec une vidéo où le joueur revient sur sa vie à Brive et au sein du club depuis son arrivée à l'été 2018. "Vous m'avez accueilli comme si j'étais Briviste depuis toujours" explique-t-il avant de reprendre la désormais célèbre phrase des Trois Cafés Gourmands: " Je peux le dire, j'ai la Corrèze en cathéter"

Du côté du club, on souligne tant les qualités humaines que sportives de Stuart Olding "Stuart a naturellement su trouver sa place en tant que capitaine aux côtés de Saïd Hireche et Thomas Laranjeira et s’imposer comme un nouveau leader de la ligne des ¾." explique le club dans un communiqué en rappelant que l'international, Nord- Irlandais, a disputé 29 matchs sous le maillot briviste et a marqué 78 points depuis son arrivée .

Cette bonne nouvelle pour le club intervient alors que Stuart Olding est indisponible jusqu'à mi-novembre au moins après s'être fracturé la main, lors de la victoire face à Toulon.