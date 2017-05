Rugby : Suivez en direct dès 20h45 le match Racing 92-UBB, dernière journée du Top 14

Dernière levée de la saison ce soir pour l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du champion de France en titre. Une place d'européen tiendrait du miracle, mais le club girondin doit de toute façon jouer sa chance à fond, sans calculer.

Le dernier objectif de la saison de l'Union Bordeaux-Bègles est simple : finir cette saison la tête haute. Après la quatrième défaite à la domicile concédée face au RCT, l'UBB doit s'imposer chez le champion en titre pour et croire à un miracle pour accrocher la 7e, voire la 6e place. De son côté le Racing 92 ne peut pas se permettre de perdre sous peine là aussi de se mettre en difficulté dans la course au top 6.

Une situation synthétisée par Darly Domvo : "On est des professionnels, rappelle pourtant l'arrière Darly Domvo, on va jouer jusqu'au bout. On n'a pas envie de passer pour des mauvais. Eux doivent faire un gros match. Il va falloir qu'on se mette en face et que ne se sorte pas". L'Union se présente avec une équipe qui s'approche du meilleur XV possible. Idem pour le club francilien qui aligne une charnière composée du Bordelais Maxime Machenaud associé au All Black Dan Carter.

La composition de l'UBB : Domvo - Ducuing, Ashley-Cooper, Buttin, Connor - Hickey (o), Serin (m) - Charmers, Tauleigne, Goujon - Marais, Jones - Cobilas, Maynadier (cap), Poirot.

Remplaçants : Auzqui, Taofifenua, Cazeaux, Braid, Madaule, Lesgourgues, Dubié, Clerc.

La composition du Racing 92 : Dulin - Rokocoko, Chavancy, Laulala, Imhoff - (o) Carter, (m) Machenaud (cap) - Le Roux, Masoe, Nyanga - Van der Merwe, Nakarawa - Tameifuna, Lacombe, Afatia.

Remplaçants : Chat, Ben Arous, Grobler, Claassen, Hart, Talès, Thomas, Ducalcon.