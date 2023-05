Rugby : suivez la finale de Nationale entre le VRDR et Dax

Suivez la finale du VRDR contre Dax, en direct sur France Bleu Drôme Ardèche et www.francebleu.fr

Les rugbymens du VRDR sont à 80 minutes d'un titre de champion de France ! Ce samedi, ils affrontent Dax, à 17h00, en finale de Nationale de rugby. Le match aura lieu en terrai neutre, à Tarbes.

C'est la 5e fois en deux ans que Valence-Romans et Dax vont se croiser. Pour l'instant, les Dacquois mènent trois victoires à une. Les Damiers l'ont emporté à une seule reprise, la saison dernière au stade Pompidou, sur le score de 34 à 5 . Cette finale va aussi opposer la meilleure attaque, celle de Dax à la meilleure défense, celle du VRDR et que dire du duel à distance entre les deux meilleurs marqueurs d'essais du championnat ?! L'international portugais des Rouge et Blanc, Rodrigo Marta compte 16 essais à son actif. Il devance le Drômois Adam Vargas qui a inscrit pour sa part 11 essais depuis le début de la saison.

Au rayon des buteurs, le Dacquois Hugo Cerisier avec 225 points se classe parmi les quatre meilleurs réalisateurs de Nationale, les Damiers Lucas Méret et Joris Moura occupent les 6e et 7e place avec respectivement 170 et 133 points. Ces statistiques font de Dax le favori de cette finale, mais après ces deux victoires contre Albi en demi-finale, le VRDR a montré qu'il était prêt à déjouer tous les pronostics !

📻 - ÉCOUTEZ la finale en direct VRDR - Dax

Avec les commentaires de Valéry Lombardo et Alexandre Wibart

Les principales actions du match

17h00 - Coup d'envoi du match, à Tarbes !

Suivre le Valence Romans Drôme Rugby