Section Paloise : Thomas Domingo arrête sa carrière

Le pilier de la Section Paloise Thomas Domingo a annoncé mettre fin à sa carrière professionnelle à la fin de la saison. Celui qui a joué à Clermont et à Pau devrait rentrer dans le staff de la Section dès juillet.

Pau, France

Thomas Domingo met fin à sa carrière. Le pilier palois a annoncé ce mercredi que c'était sa dernière saison comme rugbyman professionnels, alors même qu'il lui restait un an de contrat.

"Déjà 26 ans que j’ai mis ma première paire de crampons et touché mon premier ballon ovale, écrit Thomas Domingo. Mais aujourd’hui, j’ai décidé d’arrêter ma carrière professionnelle."

Celui qui aura fait une grande partie de sa carrière à l'ASM (de 2006 à 2017) aura joué plus de 200 matchs de championnat (202), dont 36 à la Section ces 2 dernières saisons. Thomas Domingo c'est aussi 36 sélections avec le XV de France.

De nouvelles missions à la Section

Malgré ça je suis quand même heureux. Heureux car en me retournant, en regardant toutes ces années qui sont passées si vite, je me rends compte que j’ai vécu des moments incroyables, inoubliables.

Thomas Domingo va rester à la Section Paloise. Dans un communiqué, le club explique que "dès le mois de juillet, il prendra de nouvelles fonctions et amènera toute son expérience et son expertise à l’équipe professionnelle et à nos jeunes de l’association."

Thomas Domingo travaillera auprès des avants de l'équipe professionnelle. En parallèle de quoi il préparera en deux ans son diplôme d'entraîneur.