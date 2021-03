Rugby - Thomas Lacelle "était toujours très souriant" : l'hommage de son coéquipier Julien Le Devedec

Thomas Lacelle, rugbyman originaire de Saint-Junien, est décédé ce samedi dans un accident de voiture. Le rugbyman évoluait à Provence Rugby et son décès a provoqué une vague d'émotion dans le rugby moderne. Témoignage de son ancien coéquipier et ancien briviste Julien le Devedec.

Le monde du rugby est sous le choc. Un accident s'est produit ce week-end à Saint-Junien, en Haute-Vienne. Sur place, dans la Glane, les plongeurs des sapeurs-pompiers de Limoges ont retrouvé le corps sans vie de Thomas Lacelle. Originaire de Saint-Junien, le rugbyman avait été formé à Brive avant de passer par Albi, Vannes ou encore Provence Rugby.

C'est dans la ville sudiste que le jeune homme de 25 ans a atterri en 2019. Il y a retrouvé plusieurs anciens brivistes, comme Julien Le Devedec, qui arrivait alors de Montpellier. La première fois qu'il l'a vu, "pour ne pas que je reste à l'hôtel tout seul, il m'a invité dans son appartement à la campagne, et on a joué à des jeux de société. On a passé un bon moment ensemble" avec Loick (Jammes) ou Baptiste (Delage), deux anciens brivistes également.

Quelques jours après sa mort, Julien le Devedec se souvient d'un homme "entier" et "souriant". Un sourire qui a été honoré sur la pelouse du stade de France lors du match France-Galles "Quand on a vu cette minute de silence devant la télévision, ça nous rappelle à ça" explique le deuxième ligne expérimenté, onze fois capé avec le XV de France.

Une cérémonie d'hommage en mémoire du jeune rugbyman est prévue demain au stade du Chalet à Saint-Junien à 13h30.