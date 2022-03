Rugby - Titou Lamaison, ancien international du XV de France : "Ce France-Angleterre sera une belle fête"

Le XV de France de rugby affronte l'Angleterre ce samedi (21 heures) pour un possible Grand Chelem. Entretien avec un des artisans du Grand Chelem 1997, le briviste Titou Lamaison, originaire du Pays Basque, et qui adresse un message à la nouvelle génération.

La France n'a pas gagné de Grand Chelem depuis 2010 et la génération des Thomas Domingo, Nicolas Mas ou encore Dimitri Yachvili. Il est une génération qui en a gagné deux de suite : celle des Alain Penaud, David Venditi ou encore Titou Lamaison. Ouvreur de talent, le dacquois, champion d'Europe avec Brive en 1997, a fait partie de cette génération qui s'est élevée au plus haut niveau mondial. Le 1er mars 1997, le XV de France renverse l'Angleterre, qui menait pourtant 20-6 après une heure. Le centre de Brive livre une prestation exceptionnelle avec un drop (34e), deux pénalités (3e, 75e), deux transformations (62e, 70e), un essai (70e) et un "chip" au-dessus de la défense anglaise pour l'essai de Leflamand (62e).

Le basque d'origine se souvient de cette époque et adresse aussi un message à la jeune génération.

Titou, quels souvenirs avez-vous de votre période internationale ?

Forcément de très bons souvenirs. Quand on est jeune rugbyman, on n'a qu'une envie, c'est de porter un jour le maillot bleu. Mais quand ça arrive, c'est quelque part,un rêve qui se réalise. Après, la magie de ce moment, on a du mal à l'apprécier souvent sur l'instant. Mais avec le recul, on se rend compte de la chance qu'on peut avoir a être sélectionné pour l'équipe de France, dec représenter son pays, ou pour tout l'engouement que ça génère, tant au niveau familial que des amis. Il y a pas mal de choses qui qui bouleversent notre vie, notre quotidien.

"On avait créé la surprise en 1997 en battant les anglais"

Au niveau international, il y a la Coupe du Monde mais aussi les Tournois des VI Nations. Vous en avez vécu deux et gagné deux. Vous avez la recette ?

Je ne suis pas sûr qu'il y en ait dans le sport en général (rires). Il y a tellement de paramètres sur lesquels il faut être performant... Non, je crois qu'après, il faut croire en ses chances. Il faut vivre l'instant présent, le vivre à 200%. C'est ce qu'on a fait en 1997 : on était dans une phase de renouvellement des générations. Les anciens commençaient à partir, et les nouveaux arrivaient. En 97, on devait jouer en Angleterre, à Twickenham. On nous promettait l'abattoir ou la guerre (même si ce sont des mots qui, aujourd'hui, ne sont pas franchement appropriés). Ce jour-là, on avait créé la surprise, en battant les grandes stars anglaises, chez elle, qui plus est. On a fait notre petit bonhomme de chemin en essayant de prendre les choses comme elles viennent. Et puis, ça s'est super bien passé.

Vous parlez de ce match contre l'Angleterre. C'était le 1er mars 1997. Et vous, vous étiez particulièrement illustré....

Oui, mais ce sont les situations qui le veulent. Ce jour-là, il y avait pas mal d'anecdotes, avec Marc de Rougemont qui était talonneur à Toulon, remplaçant et qui rentre... Il y a plein de faits comme ça. Mais on a surtout cru en nos chances et on avait l'envie de faire plaisir. C'était peut être notre première sélection pour certains, peut être la dernière, donc il fallait juste profiter de l'instant. Et puis on a eu un peu de réussite, mais je pense au final, avec le recul, on l'a provoqué tout simplement.

Philippe Carbonneau et Titou Lamaison le 1er mars contre l'Angleterre © AFP - GERRY PENNY

Vous étiez à l'époque, pas mal de joueurs à vous connaître dans cette équipe de France. Et notamment beaucoup à venir de Brive. Quand on se connait bien, ça aide aussi, non ?

A l'époque, Brive était champion d'Europe, donc le sélectionneur français avait pris les joueurs dans son effectif, au même titre que le Stade Toulousain aujourd'hui, qui est une équipe qui fait peur à tout le monde avec des individualités qui, une fois ensemble, arrivent à performer, donc la même chose qu'à Brive à l'époque. On s'était retrouvé avec des mecs comme Carbonneau, Alain Penaud, David Venditti, il y avait aussi Sébastien Viars...etc... Bref, il y avait un contingent briviste qui faisait, qu'en termes d'intégration et pour assimiler les entraînements, c'était plus facile, puisque on se connaissait. Je crois qu'aujourd'hui, les Toulousains font la même chose en équipe de France, donc c'est toujours plus sympa, et puis on va beaucoup plus vite pour préparer les matchs, sachant qu'on a très peu de temps pour le faire.

Avez-vous regardé les matchs actuels de cette équipe de France ? Comment les avez-vous senti sur cette période?

Je les regarde comme un supporter de l'équipe de France et encore plus aujourd'hui. Parce qu'on a une grosse échéance l'année prochaine avec la Coupe du monde sur notre territoire. Donc, on a une équipe qui peut prétendre à soulever cette Coupe du monde. Très sincèrement, chez ces garçons-là, on a une humilité qui se dégagent. J'attends cette finale avec la réception des Anglais au Stade de France. Je crois que ça promet une belle fête, encore une fois, par rapport à la Coupe du monde qui arrive très vite. Une victoire (dans ce tournoi), ça mettra beaucoup de confiance pour cette équipe et certainement, ça va galvaniser les supporters.

