Rugby - Tirage au sort Challenge Cup : Toulouse face à des britanniques et le LOU

Conséquence de sa mauvaise saison passée, le Stade Toulousain se retrouve à jouer la petite coupe d'Europe de rugby. Le tirage au sort des poules a eu lieu à Neuchâtel en Suisse ce jeudi. Découvrez les trois futurs adversaires des rouge et noir...

Cardiff, Sale et Lyon.

Pour sa première participation à la petite coupe d'Europe, le Stade Toulousain tombe dans la poule 2 et affrontera Cardiff, Sale et Lyon. Une poule qui ne sera pas forcément facile, très homogène. Tous les adversaires de Toulouse ont terminé leur championnat mieux classés. Les Sale Sharks qui ont connu eux aussi de grandes heures au sommet du rugby européen ont terminé 10e du championnat anglais cette année. Les Gallois de Cardiff, les Blues, se sont classés 7e de la Ligue Celte. Quant au LOU il a fini 10e du Top 14 , 2 places devant Toulouse. Pour ce qui devrait être sa dernière saison, le lyonnais Frédéric Michalak foulera donc son ancien terrain de prédilection, Ernest Wallon, deux fois : en Top 14 et en Coupe d'Europe.

Le Stade Toulousain évite un voyage exotique en Russie

Les Toulousains n'iront pas jouer à Krasnoïarsk, ville russe qui aligne deux équipes en Challenge européen la saison prochaine (Krasny Yar et Enisei TM). Petit changement à noter par rapport à la Champions Cup, les matches sont programmés du jeudi au dimanche. Première journée de la compétition entre le 12 et le 15 octobre 2017. Seconde journée entre le 19 et le 22 octobre. On connaîtra l'ordre des rencontres dans le courant de l'été. La finale des coupes d'Europe 2017-2018 se jouera à Bilbao en Espagne... Pas très loin de Toulouse finalement!