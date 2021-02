Rugby - Top 14 : à Castres, le réveil bayonnais a sonné trop tard

Empruntés, maladroits, trop faibles techniquement dans le premier acte, les Bayonnais se sont ensuite ressaisis en seconde mi-temps mais leur réaction a été trop tardive face à de solides Castrais, qui ont tenu, y compris réduits à 14 pendant 27 minutes. C'est leur 5ème revers consécutif en championnat. Le constat est là : ils n'ont plus gagné depuis le 21 novembre.

Gros point noir de la soirée : l'infirmerie se remplit à nouveau. Fin de saison à priori pour Romain Barthélémy, blessé à la même épaule qu'en novembre dernier. Inquiétude aussi autour d'Ugo Boniface, sorti sur civière. Maxime Lafage a une côte cassée. Enfin, Gaëtan Germain qui devait être titularisé à l'arrière n'a pas pu tenir sa place, à cause d'une blessure à la cuisse.

Réactions

Arnaud Duputs, 3e ligne et capitaine de l'Aviron Bayonnais.

"Pendant une mi-temps on ne fait que défendre et pendant la deuxième on s'applique un peu plus personnellement, on arrive à produire plus de jeu et du coup ça rééquilibre les choses. Je pense que dans l'engagement on y était. C'est le point positif de la soirée. Après... nos deux premières munitions en touche on les perd, ça fait très mal. Quand on réussi enfin à prendre un ballon en touche on le perd ensuite sur le premier soutien. On arrive pas à garder nos ballons, à partir de là on ne peut pas construire et on prend la photo derrière.

Tout le groupe est au courant d'où on est (NDRL 13ème au classement et barragiste). On est au courant que la course au maintien est lancée et que l'on est en plein dedans. Avant la saison on savait que ça allait être dur. On ne voulait pas y arriver à cette 13ème place on ne va pas se le cacher mais on savait que c'était un risque surtout avec ces trois matchs en retard. On va s'accrocher, ne rien lâcher, s'entraîner et aller chercher ce maintien."

Yannick Bru, manager de l'Aviron Bayonnais.

"Evidemment comptablement et au niveau de l'infirmerie c'est un scénario catastrophe mais on verra ce que nous réserve l'avenir. Parfois dans une équipe de rugby il se passe des choses au-delà du comptable entre les joueurs, ça s'appelle de la confiance, du respect et une solidarité retrouvée. Il m'a semblée aujourd'hui que l'on avait ça. Ça correspond aux valeurs que l'on veut défendre. Il y a des erreurs techniques par contre le comportement était là, rien à voir avec l'image que l'on a montré à La Rochelle.

C'est un petit dur en ce moment mais pour moi l'essentiel est là et on va continuer à faire brûler ce petit feu. J'espère que demain on sortira vainqueur des matchs. On sait que le dernier est condamné, on sait que pour les autres tout est possible, on a notre destin en main. Donc on va continuer à construire notre avenir, peut être que dans les 12 matchs qu'il nous reste l'issue sera positive et différente et si on doit affronter ce dernier match et bien il suffira de le gagner."