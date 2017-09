Rugby - Top 14 : à Lyon, l'UBB veut jouer les pénibles

Rentrée bredouille de Castres, l'Union Bordeaux-Bègles retente sa chance ce samedi (18h) à Lyon avec un double objectif : exporter sa force de caractère et débloquer son compteur à l'extérieur.

Auteur d'un sans-faute à Chaban-Delmas après ses succès face à Clermont et au Stade Français, l'UBB est pour l'instant dans les clous. Elle aborde son deuxième déplacement dans l'idée de bonifier son début de saison.

A Castres le 2 septembre, elle était dans le vrai pendant 40 minutes avant de craquer. Pour Jacques Brunel, l'équipe est encore en quête d'un match plein, y compris à domicile. "Notre ambition, à partir de la base qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des moments forts et d'être plus consistants sur l'ensemble de la partie."

4 victoires à l'extérieur en trois journées

Le début de saison a confirmé la difficulté d'aller s'imposer à l'extérieur (quatre victoires sur les trois premières journées). "Depuis deux ou trois ans, si on gagne tous les matches à la maison, on n'est pas loin d'être dans la vérité, rappelle Clément Maynadier. Les équipes font donc tout pour rester invaincues chez elles. Après, il faut grapiller partout. On joue toujours pour gagner mais si on est capable de prendre des points un peu partout, on aura peut-être de belles surprises à la fin de la saison."

En l'absence de Jandre Marais, Clément Maynadier sera capitaine à Gerland. © Radio France - Justine Hamon

Clément Maynadier : "Ne rien lâcher pour pouvoir prendre des points partout" Copier

Bien démarrer, respecter le plan de jeu, s'accrocher et être dans le match à la pause pour, peut-être, faire ensuite douter l'adversaire. Voilà pour le tableau noir. Sur le terrain, c'est bien sûr plus compliqué.

La gymnastique de la gestion des hommes

Pour tenter un coup au Matmut Sadium de Gerland, l'Union va miser sur la fraîcheur et l'envie. Si les cinq internationaux français (Poirot, Maynadier, Goujon, Serin, Ducuing) débuteront, le staff a procédé à huit changements dans le XV de départ avec notamment la titularisation de Tian Schoeman à l'ouverture et le retour de l'ailier fidjien Metuisela Talebula. Sur le banc, quatre joueurs (Clerc, Gayraud, Roumat et Jalibert) devraient jouer leurs premières minutes de la saison.

Première feuille de match avec l'UBB pour Alexandre Roumat. © Radio France - Justine Hamon

Jacques Brunel : "Qu'ils amènent un souffle nouveau" Copier

Dans l'optique de la réception à hauts risques de Montpellier la semaine prochaine, les entraîneurs ont également laissé au repos quelques cadres (Taofifenua, Cobilas, Marais, Houston, Diaby, Hickey, Domvo). Des choix assumés mais que validerait un premier résultat positif dans l'antre d'un LOU qui doit se reprendre après son match raté à Pau.

Lyon - UBB, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 17h45.

Les compos :

LOU : Buttin - Arnold, Belan, Regard, Palisson - Beauxis (o) Couilloud (m) - Gill, Fearns, Fourie - Roodt, Lambey - Gomez-Kodela, Ivaldi, Buckle.

Remplaçants : Lacombe, Clément, Oosthuizen, Bekhuis, Michalak, Tuifua, Harris, Ric.

UBB : Ducuing - Fuatai, Naqalevu, Rey, Talebula - Schoeman (o) Serin (m) - Chalmers, Tauleigne, Goujon - Cazeaux, Jones - Poux, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Pélissié, Ravai, Gayraud, Roumat, Lesgourgues, Jalibert, Spence, Clerc.

