Rugby Top 14 : Agen ou la gueule de bois pour l'ASM

"Il reste dix matchs, et on est à 4 points seulement de la 6e place". Rabah Slimani n'a pas abdiqué. Comme l'ensemble de l'équipe, le pilier droit de l'ASM est frustré après la déconvenue contre Bordeaux au Michelin. "Cette défaite nous a fait un peu mal, mais ne nous largue pas pour autant au classement" prévient Slimani, "il faut de l'orgueil et de la fierté". Certes. Mais aussi de l'efficacité. Car le bilan reste très insuffisant. Avec aucun point de bonus depuis le début de saison. "C'est un truc de fou" reconnaît Alexandre Lapandry. Le troisième ligne, de retour dans l'équipe, "forcément qu'on a envie de jouer les phases finales cette année, mais seule la victoire apporte de la confiance, c'est un cercle vicieux".

Les bonus vont manquer

Mathématiquement, tout reste possible. Mais la situation est très délicate. Et l'ASM n'a plus aucune marge de manœuvre. Avec déjà deux défaites à domicile (Agen et Bordeaux), les Clermontois sont en ballottage défavorable. Mais comme en politique, l'issue est encore incertaine.

"J'ai senti que tout le monde a été touché et abattu en début de semaine" concède Franck Azéma. l'entraineur de l'ASM reste pourtant optimiste. "Je ne dis pas que c'est facile, mais on ne peut pas dire que les mecs trichent".

Ce vendredi soir la composition de l'équipe de l'ASM est tombée :

Le match Agen-ASM est à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 17h45.