Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Ils ont des joueurs qui sont des facteurs X, c'était très compliqué, mais ce sera très compliqué pour beaucoup d'équipes ici". Mauricio Reggiardo veut rester lucide après la déferlante subie en seconde période. L'entraineur d'Agen est aussi très impressionné par la performance de l'ASM qu'il voit aller au bout cette saison. "J'ai voté pour ça" avoue l'ancien pilier argentin.

Pour moi, c'est le futur champion de France... Mauricio Reggiardo, entraineur d'Agen

Alors oui, les Clermont ont été virevoltant en seconde période, "mais la première était catastrophique" tempère Camille Lopez. L'ouvreur de l'ASM n'est pas dupe, et se projette déjà sur le prochain match au Racing. "C'est clair que c'est un gros choc qui nous attend, ça va nous permettre de se jauger dans ce championnat, on a aucune pression, il faudra juste faire un match d'hommes car sinon on existera pas face au Racing". Car les ciel et blanc ont frappé très fort en ouverture de ce Top 14 en allant s'imposer à Toulon (25-9) avec le bonus offensif.

🔥 La rentrée est réussie ! Les Ciel et Blanc se sont imposés face au @RCTofficiel ce soir.



Quelques photos de la victoire 🤩#RCTR92pic.twitter.com/9rqySJ5vOU — Racing 92 (@racing92) August 25, 2018

Si la première période a montré des lacunes, la victoire contre Agen a rassuré le staff quant au potentiel offensif de l'équipe. Dix essais inscrits. Quatre doublé. Dont un de Samuel Ezeala. Pour sa première titularisation au Michelin, et son deuxième match avec les professionnels depuis son spectaculaire KO en janvier dernier au Racing, le jeune ailier de 18 ans s'est même vu refuser un troisième essai après recours à la vidéo.

Six mois après le choc avec Virimi Vakatawa, sera-t'il aligné dimanche prochain sur la pelouse synthétique du Racing... La question se pose. "Si j'étais entraineur, et qu'il est prêt, je le ferai jouer" estime l'ancien arrière Gilles Darlet, consultant au micro de France Bleu Pays d'Auvergne.

C e sera un vrai test au Racing, il faut lancer la machine à l'extérieur... Bernard Goutta, entraineur des avants de l'ASM

Le match Racing-ASM aura lieu dimanche 2 septembre à partir de 16h50 à la Paris-La Défense-Aréna, c'est désormais le nom de l'enceinte des ciel et blanc.

Et pour évoquer ce début de saison, le président de l'ASM, Eric de Cromières, sera l'invité de l'émission "Les Décodeurs" ce lundi à 18h10 sur France Bleu Pays d'Auvergne, ainsi que Claude Michy, président du Clermont Foot.