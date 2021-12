Rugby Top 14 : après les tests PCR, le test toulousain pour l'ASM Clermont

Ce drôle de Boxing Day à la sauce "covidée" avait débuté par un rendez-vous manqué. Celui du derby du Massif Central à Brive, finalement reporté pour cause de cas positifs chez les jaunards, provoquant l'incompréhension voire la colère des dirigeants corréziens, mais pas spécialement des joueurs clermontois, comme Arthur Iturria qui a pu profiter d'un Noël au chaud et en famille.

Après une période d'isolement, des séances à la carte via WhatsApp, puis de tests PCR à gogo, les Auvergnats se sont enfin retrouvés mercredi pour un premier entrainement collectif. Les derniers tests se sont tous révélés négatifs. Le match contre le Stade Toulousain est donc officiellement maintenu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si ça se passe bien, on fera un mini-réveillon dans le bus au retour de Clermont

Au plus grand bonheur des 18.000 spectateurs qui rempliront (il reste quelques places) le stade Marcel-Michelin ce samedi soir (21h05). Pour ceux qui ne seront pas dans les travées de la cocotte-minute clermontoise, le choc de cette 14e journée du Top 14 sera à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Les champions de France et d'Europe en titre vont donc passés le réveillon du jour de l'an à l'hôtel à Clermont-Ferrand. Loin de leurs familles donc. Le demi de mêlée Alexis Balès s'en accommode. "Cela fait quelques années qu'il y a le Boxing Day, tous les joueurs se sont faits à l'idée que les fêtes sont un spéciales pour nous. Maintenant, on est focalisé sur le match, et si ça se passe bien, on fera un mini-réveillon dans le bus au retour de Clermont."

Alexis Balès, demi de mêlée du Stade Toulousain Copier

Les Toulousains ne viennent pas vraiment du tourisme en Auvergne. L'ogre toulousain se déplace avec beaucoup d'appétit. En espérant que les Clermontois ne soient pas les dindons de la farce...