Rugby Top 14 : après Lyon, Paris s'offre en étrennes au CA Brive

Le premier match de l'année 2021 déterminera-t-il l'année du CA Brive ? En tout cas, c'est une vraie opportunité donnée aux Corréziens de confirmer la bonne dynamique de l'équipe depuis le mois de décembre. Les Brivistes abordent un déplacement à Paris, face au Stade Français, avec moins de pression.

Confirmer et continuer à garder la confiance

"Ces victoires sont très positives, face à des concurrents direct et à domicile face à Lyon, avec la manière" se réjouit Jean-Baptiste Péjoine. Mais, les Brivistes, plus que les autres équipes, savent qu'il ne faut pas se reposer sur leurs lauriers. "Il va falloir très bien défendre et être prêt dès le coup d'envoi. Les parisiens ont digéré le nouveau plan de jeu de leur nouveau manager Gonzalo Quesada." Face à eux, ils faut donc se méfier. "Même si on est dans une bonne dynamique, c'est à nous de la conserver sur le contenu."

"Si on y va avec de bonnes intentions, on ne peut avoir que des surprises"

à lire aussi Top 14 : A Brive, la confiance retrouvée

Prendre tous les points à l'extérieur

La défense et le jeu au pied de Brive séduisent depuis trois matchs, dans des conditions climatiques favorables, cela dit. Ce dimanche, c'est un vrai test. Sur un terrain synthétique, il faudra rivaliser. Talalelei Gray, le troisième ligne parisien, se méfie de Brive. "C'est une équipe avec un gros paquet d'avant et qui aime le combat. On doit matcher ce week-end"

à lire aussi Top 14 : les réaction de la Section Paloise après la victoire contre le Stade Français (29-27)

Surtout les parisiens seront revanchards après la défaite contre la Section Paloise, après un essai dans les toutes dernières minutes de Quentin Lespiaucq. "On doit prendre tous les points possibles" estime Joris Segonds, le demi d'ouverture. Même discours côté Briviste pour l'autre demi d'ouverture, Enzo Hervé. "C'est un gros match, important. Une équipe qui envoie du jeu. On doit confirmer en faisant une grosse performance". Avec toujours à l'esprit ce mois d'octobre, terrible. "A chaque fois qu'on pourra prendre des points à l'extérieur, il le faudra." Les parisiens sont prévenus.