Rugby Top 14 : l'ASM à l'assaut de Pau pour confirmer ses progrès

Les Clermontois ont bu quelques bières dans le bus en rentrant de Montpellier samedi dernier. Ils ont fêté leur succès important au GGL Stadium, avec modération. Pas question pour autant de s'endormir sur les lauriers de ce premier succès à l'extérieur depuis sept mois, il reste encore trois rencontres à cravacher avant la trêve de novembre. L'ASM jouera deux fois à domicile, Pau ce samedi et Toulon le 7 novembre, pour un déplacement à Bordeaux le week-end prochain.

Naqalevu - Barraque au centre

Les joueurs de l'ASM ont repris en douceur en début de semaine, pour se remettre du combat montpelliérain. Avant de préparer la venue de Pau ce week-end : un "groupe très concentré depuis lundi", selon Jono Gibbes. Privé de Sébastien Bézy pour huit semaines (entorse du genou), le coach de l'ASM qui voit avec plaisir l'infirmerie se vider. George Moala, Jacobus Van Tonder et Apisai Naqalevu sont aptes. Victime d'une fracture du bras en fin de saison dernière, le Fidjien a reçu le feu vert du staff médical. Il sera associé à Jean-Pascal Barraque au centre.

Première pour Bibi Biziwu

Alivereti Raka et Etienne Falgoux ont pris la semaine de vacances obligatoire. Le premier sera titulaire avec Penaud, le second n'est pas dans le groupe. L'ASM qui joue la carte "jeunes" également avec une grande première pour le jeune pilier international U20 Daniel Bibi Biziwu titularisé aux côtés d'Adrien Pélissié et Rabah Slimani. Kévin Viallard, Gabin Michet et Cheikh Tiberghien seront quant à eux sur le banc.

Entamer une série

Surtout, les Clermontois semblent en progrès depuis quelques matches. Il y a bien eu le raté du Stade Français, mais il a vite été corrigé par un match plein et intense à Montpellier. L'ASM semble sur une pente ascendante. Rien de transcendant mais une équipe sérieuse et plus solide, qui plus est pas si loin au classement. Malgré la dixième place du Top 14, les jaunes et bleus sont à trois points de la sixième place et à part Toulouse, aucune équipe ne semble hors d'atteinte.

C'est encore plus vrai en cas de bonne série. Les clermontois n'ont pas encore enchaîné deux victoires consécutives depuis le début de la saison, il est grand temps de commencer. Et surtout, ne pas croire que c'est plié d'avance face à la Section. Les supporters ont l'habitude de larges victoires (50-29 la saison passée), c'est vrai que l'ASM a souvent battu Pau mais il ne faut surtout pas oublier la surprise de 2019, quand les verts s'étaient imposés 28 - 37 au Michelin.

ASM - Pau, c'est une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le Rugby Club sera animé par Matthieu Moebs dès 14H45. Coup d'envoi à 15 heures avec les commentaires d'Emmanuel Moreau et Fabrice Ribeyrolles.