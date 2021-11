Rugby Top 14: ASM - Toulon, un match pas tout à fait comme les autres

L'ASM reçoit Toulon ce dimanche soir. Même si les deux clubs ne sont pas au mieux cette saison, cela reste une des affiches du Top 14. Encore plus avec le retour de Franck Azéma, version toulonnais, au stade Michelin.

Coup d'envoi de la rencontre entre l'ASM et le RCT le 29 septembre 2018 (victoire de l'ASM 28-8)

C'était un match de gala il n'y a pas si longtemps. Il est programmé le dimanche soir, la meilleure case pour Canal+, le diffuseur. Mais le Michelin ne fera pas le plein. 15.000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre entre l'ASM et Toulon ce dimanche. C'est vrai que la programmation un dimanche soir, veille de rentrée scolaire, avec une température frisquette annoncée, deux équipes pas au mieux, n'incitent pas vraiment les supporters à venir assister à cette rencontre.

Il manquera aussi quelques vedettes des deux côtés. Penaud, Lopez, Raka, Bézy, Matsushima côté ASM, Parisse, Ollivon, Etzebeth, Serin ou encore Kolbe côté toulonnais. Les blessures et le doublon de ce week-end (heureusement le seul de cette tournée d'automne) font que l'affiche entre les deux équipes a perdu un peu de sa superbe. L'ASM était 8eme avant cette journée, le RCT 11eme; les deux équipes ont reculé aux 11e et 12e place après les matches de ce samedi. Malgré tout, cela devrait être un gros match de Top 14 entre deux équipes qui ont besoin de points.

L'ASM en a laissé filé quelques uns qui manquent aujourd'hui. Les clermontois sont beaucoup trop inconstants depuis le début de la saison. Il manque encore la capacité de maintenir la même intensité pendant un match entier, mettre une pression énorme sur son adversaire 80 minutes durant. L'équipe est toujours en construction et attend un véritable match référence.

Le retour de Franck Azéma

Les toulonnais sont encore moins bien, après un début de saison proche de la catastrophe. Une série de mauvais résultats qui s'est terminée par le licenciement de Patrice Collazo et son remplacement par Franck Azéma. L'ancien entraîneur jaune et bleu va disputer son premier match officiel en tant qu'entraîneur du RCT au stade Michelin, mais ses joueurs ont déjà entamé le redressement espéré en s'imposant la semaine dernière dans la piscine de Mayol.

Après onze ans à l'ASM et un départ du club compliqué, l'accueil que le public du stade Michelin réservera à son ancien manageur sera scruté. Franck Azéma a l'avantage de bien connaître ses nouveaux adversaires. Même si le jeu a changé, que les annonces ne sont plus les mêmes, il connait les hommes et leurs petites habitudes.

Le premier bilan

Cela peut effectivement être un avantage reconnait Morgan Parra mais le demi de mêlée de l'ASM rappelle que si les clermontois mettent l'engagement nécessaire et sont forts en conquête, tout ce que peut savoir Franck Azéma ne servira à rien. Aux jaunes et bleus de mettre les éléments indispensables pour renverser les toulonnais et ne surtout pas être à la traine au classement du Top 14.

Afin de partir en vacances l'esprit plus serein. Cette rencontre est la dernière d'un bloc de dix matches depuis le début de la saison, le temps de la trêve internationale. L'heure d'un premier bilan, un rendez-vous que Jono Gibbes avait donné en début de saison. Le résultat de ce dimanche sera décisif pour savoir si cette première partie de saison est positive ou non. Les clermontois auront droit à dix jours de congés dès lundi.

ASM - Toulon, c'est évidemment une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche soir. Le Rugby Club de Matthieu Moebbs commence à 20H45.