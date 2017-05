Rugby - Top 14 : Au Racing 92, l'UBB a au moins le devoir d'y croire

Sur la pelouse d'une équipe francilienne qui doit gagner pour espérer continuer à défendre son titre, l'Union Bordeaux-Bègles tentera ce samedi (20h45) de rivaliser avec le champion sortant. Pour ne pas s'arrêter là, il faudra un exploit majuscule.

Après le coup de massue toulonnais, l'UBB n'a plus qu'une infime chance d'accrocher la 7ème, voire la 6ème place. Elle doit décrocher le bonus offensif à Colombes où elle n'a jamais gagné depuis son arrivée dans l'élite en 2011. Et compter sur des résultats favorables par ailleurs.

Sauf incroyable concours de circonstances, elle bouclera donc sa sixième saison dans l'élite sur la pelouse de Colombes, là où l'attend de pied ferme, un Racing 92 qui a a tout prix besoin d'un succès, et si possible bonifié, pour préserver sa sixième place et arracher le dernier billet pour les phases finales.

Gagner où on ne l'attend pas, l'UBB l'a déjà fait

Alors l'UBB est-elle en mesure de trouver les ressources pour gâcher la fête au stade Yves-du-Manoir ? Son début de semaine a été difficile psychologiquement, Toulon étant venue ramener à la réalité une équipe qui s'était remise à y croire après son succès Brive. Et face au Racing, l'Union va retrouver un adversaire capable d'axer son jeu sur la puissance et le défi physique.

"On est des professionnels, rappelle pourtant l'arrière Darly Domvo, on va jouer jusqu'au bout. On n'a pas envie de passer pour des mauvais. Eux doivent faire un gros match. Il va falloir qu'on se mette en face et que ne se sorte pas".

Au match aller, l'UBB de Nans Ducuing avait dompté le Racing de Dan Carter. © Radio France - Justine Hamon

Pour espérer compter ensuite sur un petit miracle, l'UBB doit déjà l'emporter avec le bonus offensif. Un scénario qui rappelle celui de la Champions Cup l'an dernier quand les Girondins étaient allés créer l'exploit au stade Michelin, sortant l'ogre clermontois avant les phases finales.

Serin revient en 9, Buttin passe au centre

La chance de l'Union, c'est qu'elle n'a absolument rien à perdre contre un Racing 92 qui vient certes d'aller chercher cinq points capitaux en déplacement (victoire à Toulouse, bonus défensif au Stade Français) mais qui n'a pas brillé, ni par sa sérénité, ni par sa constance.

« On connaît le contexte, avance le manageur Jacques Brunel. Eux vont lutter pour se qualifier et vont être déterminés. Si on ne rentre pas dans les mêmes dispositions, ça risque d’être très difficile. Il faut essayer de montrer une dernière belle image de la saison. On ne peut pas penser à gagner avec le bonus. On va d’abord essayer d’être là dans le match, dans le combat. Après, le scénario du match nous dira si on peut espérer gagner, et plus peut-être. »

Le manageur de l'UBB Jacques Brunel. © Radio France - Justine Hamon

Jacques Brunel : "On va d'abord essayer d'être là, présent dans le match" Copier

Au bout d'une saison qui risque fort de rimer avec frustration, les joueurs de Jacques Brunel ont une dernière occasion de lâcher les chevaux, de se faire plaisir, de remercier ceux qui vont quitter le club (Buttin, Madaule, Ashley-Cooper, Auzqui). Même si un exploit ne se décrète pas, l’Union a au moins le devoir d’y croire. Il sera toujours temps ensuite d'attendre d'éventuelles bonnes nouvelles venues des autres terrains du Top 14.

La composition girondine : Domvo - Ducuing, Ashley-Cooper, Buttin, Connor - Hickey (o), Serin (m) - Charmers, Tauleigne, Goujon - Marais, Jones - Cobilas, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Auzqui, Taofifenua, Cazeaux, Braid, Madaule, Lesgourgues, Dubié, Clerc.