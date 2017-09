Rugby - Top 14 : Battu à Pau, le LOU a déjà le regard tourné vers l'UBB

Les Lyonnais ont subi ce dimanche au stade du Hameau (30-14) leur premier revers de la saison. Et voudront se racheter devant leur public en recevant coup sur coup l'Union Bordeaux-Bègles et le Castres olympique.

Tout avait pourtant bien commencé pour Lyon avec un essai du flanker Dylan Cretin dès la 8ème minute de jeu, transformé par Frédéric Michalak (0-7). De quoi espérer rééditer la perf de la première journée au Stade Français (16-25). Mais la suite est moins rose pour des Lyonnais qui partent à la faute. Une passe de Lionel Beauxis interceptée par Votu (8-7, 11ème), un carton jaune, très sévère, pour un autre ancien joueur de l'UBB, Tuifua (17ème) et un dégagement contré d'Armitage qui profite encore à Votu (25-7, 36ème). Beaucoup trop pour pouvoir espérer quelque chose en déplacement.

L'UBB sera très attendue à Gerland

"Déception parce qu'on marque assez tôt dans le match, regrette Dylan Cretin, qu'on est bien dedans et qu'on prend deux essais 'casquette' qui nous font passer dans une dynamique négative. On essaie de relever la tête mais courir après le score c'est compliqué. Il y avait moyen de faire mieux, il faut relever la tête".

Dylan Cretin : "Très vite se remettre sur Bordeaux, bosser et ça va le faire". Copier

Le jeune troisième ligne ajoute que la réception de l'UBB samedi (18h) au Matmut Stadium de Gerland est très vite arrivée dans les discussions d'après-match. "Les entraîneurs nous l'on dit dans le vestiaire. C'est une défaite, ça arrive et ça va arriver dans la saison, on ne va pas tout gagner. On joue dans six jours, il faut très vite se remettre sur Bordeaux, bosser et ça va le faire".

Un gros combat attend l'UBB samedi à Lyon. © Radio France - Justine Hamon

Dylan Cretin et le LOU vont donc attendre de pied ferme une équipe girondine dont il se méfie quand même. "Sur les trois matches qu'on a vus, c'est le Bordeaux qu'on connaît, fort devant et qui n'hésite pas à envoyer du jeu. On n'est pas surpris, on sait que c'est une bonne équipe. Il va falloir bien les prendre dès le début et rester invaincus chez nous".