Rugby - Top 14 : Bayonne crée la sensation d'entrée!

Paris-La Défense, France

Ce samedi soir à la Défense Arena, les Bayonnais ont prouvé qu'il n'y avait pas que les Angloys et les Biarrots qui savaient surfer. Comme s'il n'y avait pas eu de coupure, comme s'ils n'avaient pas changé de division, comme si Pau c'était hier, ils ont continué sur la même vague que la saison dernière : celle du succès.

Guillaume Rouet et les siens réalisent l'exploit de cette première journée © AFP - Lionel Bonaventure

On leur promettait pourtant l'enfer. Une première journée à l'extérieur face à un des cadors du championnat. Même diminué par les absences de joueurs en sélection et quelques blessés, le Racing reste une équipe redoutable, à l'ambition affichée de gagner au moins un titre cette saison.

Mais ce samedi soir, le diable étaient dans les jambes bayonnaises. Ils ont bâti leur succès sur deux essais (Ruru et Luc) une défense à toute épreuve, une solidarité sans faille et surtout sans aucun complexe face à un adversaire de taille. Il n'en fallait pas plus pour déstabiliser les altoséquanais. En deuxième mi temps, le Racing perd pied, s'agace (deux cartons jaune) et ne marque pas un seul point. La fin de match sera irrespirable. Les Franciliens campent sur la ligne basque. Départ au ras. Un joueur dans l'en-but. Arbitrage vidéo. Mais pas de raison d'accorder cet essais pour le plus grand plaisir des supporters bayonnais présents au stade.

Réactions d'après-match :

Après ce bon début, Bayonne devra maintenant confirmer à domicile. C'est Clermont, vice champion de France qui se présentera à Jean Dauger samedi prochain.