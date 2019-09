Rugby Top 14 : Brive accueille l'ASM pour le 100e derby entre les deux clubs

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Demandez aux polynésiens ce qu"ils pensent du derby" s'esclaffe Rémy Grosso. "Certains ne savent peut-être même pas où situer Brive sur une carte" s'amuse l'ailier international de l'ASM. "Pour moi, le derby, c'est plutôt Lyon-Saint Etienne". Alors oui, ce match entre les jaunards et les coujoux n'a peut-être plus le parfum des derbys d'antan pour les joueurs, mais il reste une date à part dans le calendrier.

Le premier match entre les deux clubs date du 16 janvier 1927 au stade Marcel-Michelin. L'ASM l'avait emporté 35 à 0. Depuis ce jour là, la rivalité perdure entre les voisins du Massif Central. Une rivalité exacerbée à la fin des années 90, lorsque les deux équipes alignaient encore des joueurs du cru. "Mais nous, on aime bien voir les coujoux en Top 14" rigole Christian, fidèle supporter de l'ASM, et qui n'aurait manqué pour rien au monde la 100e édition du derby ce dimanche.

Après deux défaites à Pau, et à Agen, les Brivistes vont jouer peut-être bien plus qu'un derby. Un premier match au Stadium pour leur retour dans l'élite, une saison après l'avoir quittée. "On ne veut pas que notre forteresse tombe" annonce Jérémy Davidson, l'entraineur des Corréziens. "Pour montrer à tout le monde qu'on n'est pas monté pour rien" poursuit l'irlandais passé par Aurillac. "On va se mesurer à une équipe phare de la région, tous les joueurs ont envie de jouer ce match".

Ils ont une équipe de golgoths... Jérémy Davidson, entraineur de Brive

Pour l'ASM, après deux victoires contre la Rochelle et à Bayonne malgré l'absence des internationaux, ce derby est un autre test en ce début de saison. "On sait que ce sera très dur" prévient Bernard Goutta, l'entraineur des avants clermontois, "c'est important pour l'histoire, mais on sait à quoi s'attendre".

Le 100e derby Brive-ASM est à vivre en intégralité ce dimanche, à partir de 16h30, sur France Bleu Pays d'Auvergne.