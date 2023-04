Rugby - Top 14 - Brive n'y arrive pas à domicile, le maintien en Top 14 s'éloigne (22-27)

Brive échoue dans sa première marche vers le maintien en Top 14. Le CAB s'est incliné 22 à 27 face aux parisiens du Stade Français, 3e de Top 14 avant ce match.

Pourtant, le départ tournait bien pour le CAB avec ces 14-0 marqués en 20 minutes, avec deux essais de Nicolas Sanchez et Lucas Paulos. Mais malheureusement, Brive va perdre son rugby en commettant de nombreuses fautes, qui entraînent deux essais, bien aidés par la puissance et l'agilité du troisième ligne Sekou Macalou.

La deuxième mi-temps voit le CAB connaître la pire entame : un renvoi qui ne fait pas 10 mètres, une attaque en première main et un essai de plus de 50 mètres. Il fait très mal à la tête aux Noirs et Blancs qui ne reviendront plus, malgré une pénalité de Sanchez et un essai de Mathis Ferté, rentré en position de demi-de-mêlée et qui a essayé de dynamiser le jeu.

Brive sauve quand même la face en prenant le point de bonus défensif miraculeusement. A huit points de Perpignan, 13e, le CAB peut quand même espérer mathématiquement se maintenir. Mais pour cela, il faudra gagner des matchs.