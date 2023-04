Rugby - Top 14 - Brive ne doit pas griller "sa dernière cartouche" face à la Section Paloise

C'est un peu leur "dernière cartouche". Les joueurs du CA Brive affrontent la Section Paloise ce samedi (17 heures) au Stadium, pour le compte de la 23e journée de Top 14. A trois rencontres de la fin du championnat, Brive ne doit pas gaspiller cette dernière munition pour espérer survivre dans la première division du rugby français.

ⓘ Publicité

Pour cela, le CAB va pouvoir compter sur des forces en présence, avec notamment la première titularisation de Ross Moriarty . Le gallois sera positionné à l'aile pour son deuxième match au Stadium.

Eviter une neuvième défaite à domicile cette saison

Après le match du Stade Français, perdu 22 à 27 , Patrice Collazo avait indiqué vouloir parler à ses joueurs pour savoir "s'ils pensaient le maintien encore possible". "Vous savez, les joueurs décident de beaucoup de choses, explique le manager du CAB, ce sont eux qui rentrent sur le terrain. L'objectif pour le staff, c'est de voir dans leur yeux le fait de croire et de vouloir avancer, même si on sait qu'on est dépendant de certains facteurs." Notamment la confiance, qui a anhilé les deux essais marqués contre le Stade Français, et qui a été préjudiciable au CAB. "La confiance, ça passera par le jeu" complétait Esteban Abadie, troisième ligne du CAB. "Jouer au rugby, ce qu'on fait quand on était jeune, on doit retrouver de la confiance comme ça. Mettre deux essais, on est capable de le faire, on a vu ça la semaine dernière. Mais chaque petite erreur, on le paye cash."

"C'est un match qui m'inquiète" déclare le coach de Pau

De son côté, le manager palois Sébastien Piqueronies, en conférence de presse, n'a pas montré de sufisance au moment d'affronter le dernier du classement. "Ca va être très difficile, on est pas sorti de la zone de l'enfer. Il nous faut prendre des points à Brive, et je ne sais pas si on est capable de faire une telle performance à Brive [...] Notre équipe dans le très dur ne fait pas preuve de constance. A Perpignan, la dernière fois qu'on s'est préparé à quelque chose de très dur, on en a pris 49"

loading

Ferté en 9, Van der Merwe et Ceccarelli de retour

La composition du CAB a été révélée ce vendredi en fin de journée. Pour ce match, Patrice Collazo peut faire confiance sur quelques joueurs de retour : Marcel Van der Merwe, suspendu depuis le match contre l'ASM le 25 mars dernier est de retour. Blessé depuis le Tournoi des Six Nations avec l'Italie, le pilier droit Pietro Ceccarelli sera son remplaçant. Sûrement convaincu par sa rentrée la semaine dernière, le staff a fait confiance au jeune Mathis Ferté en demi-de-mêlée, avec comme remplaçant le jeune Léo Carbonneau, qui a prolongé cette semaine son bail avec Brive jusqu'en 2026 . Retief Marais sera aligné en deuxième ligne et Nicolas Sanchez sera le capitaine briviste, Saïd Hirèche étant sur le banc.

Avant-match dès 16h50, coup d'envoi à 17 heures

Pour écouter le match en direct, cliquez ici

loading

loading

loading

loading