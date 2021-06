Rugby - Top 14 : Brive rend les armes face au Racing pour la dernière de la saison (55-12)

"Allez, viens, c'est bientôt la fin" chantent à tue-tête les brivistes avant de se rendre au Racing, l'esprit libéré. Maintenus en Top 14 l'an prochain, le CA Brive n'avait plus grand chose à espérer face à une équipe qui jouait le Top 6. Les Corréziens se sont donc logiquement inclinés (55-12).

Les deux derniers essais de Tuicuvu et Doge

Pris de vitesse en première mi-temps, les joueurs de Jeremy Davidson ont bu la tasse pour la dernière de la saison. Ils encaissent trois essais en 22 minutes, dont deux par le talonneur magique Teddy Baubigny et le troisième par le jeune Espoir Nolan Le Garrec. La réaction viendra d'un des neuf première ligne qui ont fait le déplacement : le pillier fidjien Mesake Doge aplatit dans l'enbut après un bel effort collectif, ruiné dès le renvoi par une somptueuse envolée de Teddy Thomas. A la pause, le Racing mène 26 à5.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au retour des vestiaires, les brivistes ne font pas une meilleure figure, en infériorité numérique après un carton jaune pour Vano Karkadze. Ils encaissent un essai de pénalité, à peine cinq minutes après l'essai de Donovan Taofifenua. La barre des 40 points se rapprochent. Après un septième essai des Ciel et Blanc par Tanga, les brivites réagissent en trouvant l'intervalle. Après une libération de Delarue, Blanc trouve Tuicuvu qui court aplatir entre les poteaux. C'est le futue ex-briviste Julien Blanc qui transforme l'essai.

Car ce match fut celui de la transmission. Doge plante son essai, puis c'est au tour de l'ancien briviste Antonie Classen de planter son essai (offert par Teddy Thomas) puis de marquer les derniers points de la partie. Score final : 55-12.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des vacances (quand même) bien méritées

"On est pas satisfait du résultat" réagissait Guillaume Galletier à la fin du match "mais on a pas triché sur le terrain. On a fait avec nos armes et fait honneur à ce maillot." Le centre partira en vacances avec "le sentiment du devoir accompli" : le maintien, obtenu, mais aussi l'attitude envers ceux qui partent. "On a essayé de profiter en honorant le maillot." Voilà ce qui promet un retour en bus très animé, malgré la défaite.