Rugby - Top 14 : Brive se rend chez le leader Toulouse, et ne veut pas ramasser les miettes

La série est belle : quatre victoires d'affilée sur cinq matchs. Le CA Brive file du très bon coton en ce début de printemps. Mais, après un succès fantastique à domicile face à Bordeaux (25-23), les cabistes ont eu une quinzaine de jours pour se remettre la tête droite. Car c'est un nouvel ogre qui s'approche du CA Brive.

17 essais inscrits dans les quinze dernières minutes par les Toulousains

Le leader Toulouse n'a pas pu profiter de cette semaine de répit. Mais, les stadistes en ont profité pour faire tomber La Rochelle à Marcel-Deflandre, fait quasiment rare. "Cette performance ne sera validée qu'avec une victoire ce samedi" confirme l'entraîneur des avants de Toulouse Laurent Thuerry. "Il faut qu'on reste en éveil et qu'on fasse le job face à Brive" craint le coach des "gros", notamment car le pack briviste peut se montrer très redoutable. "Ils ont toujours de très bons numéro 8, et des ailiers capables de faire des grosses différences"

Si Toulouse se méfie du piège briviste, la réciproque est vraie, même si la composition alignée peut nous en faire douter. Quelques incontournables comme Hirèche, Kamikamica ou Muller sont préservés ou au soins. Seuls subsistent Mitch Lees inoxydable en deuxième ligne et Nico Lee au centre. Des jeunes grimpent donc dans l'effectif, avec les titularisations de Dan Brennan, de Joris Jurand ou encore de Valentin Tirefort.

"On va pas tout changer parce que c'est Toulouse" - Valentin Tirefort

L'ossature de l'équipe reste là. Comme la volonté de ne pas être croqué par Toulouse dès le départ. "On joue tous les matchs pour les gagner, sinon on ne joue pas en Top 14" explique le jeune Valentin Tirefort. "Il va falloir être solidaire en défense et obtenir le ballon pour tenter de marquer des essais et des points" souligne-t-il. Ca tombe bien : dans l'équipe, côté briviste, on retrouver l'un des meilleurs réalisateurs de ce Top 14, à savoir Enzo Hervé (127 points, dont 32 pénalités).

Les brivistes ont certes des atouts, mais connaissent aussi le poids de l'histoire. La dernière victoire de Brive à Toulouse, face au Stade remonte au 18 novembre 2006. Sur le terrain, l'actuel entraîneur des lignes arrières du CAB Jean-Baptiste Péjoine, mais aussi les stars de Toulouse Yoann Huget et Maxime Médard côté toulousain. Et sur le terrain aussi, un certain Trevor Brennan, l'irlandais, père de Dan qui évolue à Brive....et qui sera titulaire ce samedi. De là à dire que lorsqu'il y a un Brennan sur le terrain, son équipe gagne, il n'y a qu'un pas que nous ne pouvons pas franchir.

La composition du CA Brive

La composition du Stade Toulousain