Rugby Top 14 : Brive veut faire un gros coup à domicile contre Toulon

Et si les Corréziens frappaient un grand coup ce week-end ? Le CA Brive, à domicile, en a l'occasion, en affrontant le RC Toulon à 18h15, après sa belle et courageuse victoire face à Pau la semaine dernière (32-29). "Comtpablement, c'est très positif, et pour travailler, c'est mieux" reconnaît l'entraineur des arrières Jean-Baptiste Péjoine.

Attention néanmoins à ne pas se relâcher. Car, le combat sur le terrain du stade Amédée Domenech risque d'être rude. Les brivistes affrontent la troisième meilleure défense du championnat, avec 285 points encaissés seulement, contre 402 pour le CA Brive. Mais, ils affrontent une équipe qui voyage mal : cinq défaites pour sept rencontres disputées. Néanmoins, il y a un grand panneau "Attention : danger" au dessus de cette rencontre pour Jean-Baptiste Péjoine. "On s'attaque au Top 4. Il va falloir rehausser notre niveau de jeu. Le classement de Toulon, son gros effectif, leur match contre le Stade Français fait qu'on attend une grosse prestation des varois"

Un combat très dur en mêlée

La conquête va notamment (encore) être un point essentiel, après une rencontre contre Pau qui a laissé des traces. 8 touches perdues par les brivistes, et surtout des mêlées compliquées face aux palois. La mêlée toulonnaise n'est pas moins forte, avec environ 90% de réussite, contre 67% pour le CA Brive. Néanmoins, le très bon pillier anglais Hayden Thomson-Stringer relativise. "Ils ont une grosse mêlée, avec de gros joueurs, très massifs. Mais, je ne pense pas que ce soit un problème. Ca ne se joue pas à la taille et au poids."

"Notre mêlée progresse de jour en jour. Nous avons trouvé notre rythme, on travaille dur à l'entraînement et on est prêt pour cette confrontation."

L'entraîneur varois Patrice Collazo en convient. "Quand on va à Brive, on sait où on met les pieds, en terme d'intensité et d'envie, on ne peut pas être surpris" explique l'ancien manager rochelais. "Des gros y sont tombés déjà. Il faut qu'on soit nous-même. J'attends que nous [Toulon] soyons au rendez-vous."

Pour autant, face à Toulon, le CAB reconduit l'ossature de l'équipe qui s'est imposée à Pau. Sans certains de ses cadres, toujours blessés (l'ouvreur Stuart Olding, l'arrière Thomas Laranjeira, le 3e ligne Otar Giorgadze ou le pilier Simon-Pierre Chauvac), on retrouvera le capitaine Saïd Hirèche ou encore Mitch Lees, incontournable en deuxième ligne. Joris Jurand sera présent à l'arrière. Les Corréziens pourraient aussi capitaliser sur l'absence des internationaux de Toulon : Charles Ollivon ou encore Baptiste Serin. Sergio Parisse n'est pas non plus sur la feuille de match, probablement encore touché par sa blessure au mollet face au Stade Français la semaine dernière. En revanche, il faudra se méfier d'Eben Etzebeth, ou encore du néo-zélandais Bryce Heem, qui effectue au Stadium sa dernière. Le trois-quarts néo-zélandais rentrera dans son pays pour se retrouver au chevet de son père. "On aura à coeur de lui faire une belle sortie" indique le manager toulonnais.

Et si Brive se saisissait de cette occasion pour faire un (nouveau) grand coup et faire sauter le verrou toulonnais ? "Mathématiquement," note l'entraîneur des arrières Jean-Baptiste Péjoine, "on peut avoir 34 points. On aurait en ligne de mire la barre des 40 points, synonyme du sprint final. Si on y arrive, on pourrait avoir une fin de saison très positive." De là à croire à une bataille pour le Top 6, il y a un pas qu'on aurait du mal à franchir, tant cela paraîtrait incroyable. Néanmoins, ce discours peut aussi permettre de galvaniser une équipe à qui (presque) tout réussi en ce moment.

La composition du CA Brive

La composition du RC Toulonnais