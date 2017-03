Rugby - Top 14 : Bruce Reihana quitte l'UBB pour Bristol

Deuxième départ dans le staff girondin. Après le manageur Raphaël Ibanez, c'est au tour de l'ancien All Black de faire ses valises. Direction l'Angleterre et Bristol où l'ouvreur de l'UBB Ian Madigan s'est également engagé au début du mois.

Le club anglais, promis à la relégation, poursuit son recrutement. Après avoir attiré le demi d'ouverture irlandais, il a annoncé ce jeudi la signature de Bruce Reihana comme entraîneur chargé des skills.

BREAKING: Former All Black Bruce Reihana to join Pat Lam's coaching team as Skills Coach. https://t.co/8qcGvB8vqY pic.twitter.com/VAhSYVPsJi — Bristol Rugby (@Bristol_RFC) March 30, 2017

Le Néo-Zélandais rejoint donc le staff dirigé par son compatriote Pat Lam qui prendra les rênes du club anglais une fois sa saison terminée avec la province du Connacht. Première recrue de standing international à l'UBB, Bruce Reihana était arrivé en 2011. Il a disputé 48 matches sous le maillot de l'Union avant de se blesser gravement au genou en octobre 2013 et d'être contraint d'arrêter sa carrière.

Un an plus tard, l'arrière avait intégré le staff girondin et s'était notamment occupé de la performance, de la technique individuelle et de la préparation mentale. A 40 ans, il va donc retrouver l'Angleterre, lui qui avait porté le maillot de Northampton de 2002 à 2011.