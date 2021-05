Rugby - Top 14 - CA Brive/La Rochelle, une partie de poker menteur

On entre ce mardi dans le dur de la semaine, pour les brivistes. "J'essaye de ne pas me dire que je suis fatigué" rajoute Thomas Larenjeira, l'arrière du CAB. Sur le visage de Saïd Hirèche, on sent les stigmates de la rencontre âpre face au Stade Français, ce samedi. "Le point positif" explique le capitaine "c'est qu'on a eu que deux jours pour y penser." Deux jours avant un match, c'est peu, c'est vrai. Mais, ça force à vite basculer mentalement sur la prochaine opposition.

Récupération et analyses vidéos

Dimanche, les séances de cryothérapie ont permis aux joueurs du samedi de se régénérer un petit peu. "Le dimanche après-midi, je l'ai passé en famille" ajoute Thomas Larenjeira. Enfin, ce lundi matin, c'était les séances vidéos. Mais, tous n'étaient pas égaux en terme de programme. Thomas Acquier, qui était 24e sur la liste pour le Stade Français samedi, a enchaîné les séances physiques pour se préparer à être sur la feuille de match contre La Rochelle. Une équipe qu'il ne sous-estime pas, malgré sa défaite contre Montpellier.

"Ils marchent sur tout le monde en ce moment" - Thomas Acquier

D'où cette envie de bien figurer, de montrer le maillot et d'être fier. Encore plus, ce mardi, c'est l'état d'esprit qui va prédominer. "On a fait une bonne deuxième mi-temps contre le Stade Français, en accrochant un point de bonus défensif qui va compter en fin de saison" souligne Jean-Baptiste Péjoine, l'entraîneur des arrières. "Maintenant, il faut valider en gagnant contre La Rochelle".

Faire "tapis" d'entrée

Pour permettre d'atteindre l'objectif, les brivistes vont devoir soigner leur jeu. Et ne pas bluffer. "Il faut faire tapis, all-in" ajoute Saïd Hirèche. "Il nous reste très peu de matchs. Il faut assurer à la maison et retrouver tout ce qui fait la force de notre équipe". Cela signifie aussi gommer les erreurs en touche, secteur sinistré depuis deux matchs. Mais, là encore, les brivistes ne veulent pas jeter le bébé avec l'eau du bain, selon Thomas Acquier le talonneur.

"C'est pas parce qu'on a loupé trois touches ce week-end que tout doit être remis en cause"

"C'est surtout l'intensité et l'engagement qui sera important lors du match." Thomas Acquier renforcé par son capitaine, Saïd Hirèche. "On va pas révolutionner le rugby entre samedi et mardi. Il va falloir sortir,comme on dit, un match de bonhomme, avec de l'agressivité pour se mettre dans l'avancée et donner de bons ballons aux trois-quart"

La composition du CA Brive

La composition du Stade Rochelais