Rugby - Top 14 : "Ça enlève un poids" dit Marco Tauleigne après la victoire (32-25) de l'UBB sur Clermont

L'Union Bordeaux-Bègles n'a pas manqué son départ en renversant le champion de France samedi au stade Chaban-Delmas. Un succès qui récompense sa détermination et son obstination. Encourageant.

Quant à la demi-heure de jeu, Patricio Fernandez passe une nouvelle pénalité pour donner dix points d'avance (8-18) à Clermont, on se dit que l'affaire girondine est mal embarquée. Menée de sept points à la pause (11-18), l'UBB se dirige vers une première défaite à la maison.

Jacques Brunel : "A la mi-temps, je leur ai dit qu'on avait donné le bâton pour se faire battre" Copier

Le discours du manageur porte ses fruits et c'est une Union plus déterminée qui revient sur le terrain et qui, en 30 minutes, inflige un 21-0 au champion de France grâce notamment à deux essais de Peni Ravai et Jean-Baptiste Dubié. Solide en conquête, l'équipe girondine prive son adversaire de munitions, une ASM qui devient du coup plus fébrile et moins impressionnante. L'ultime essai de Michaël Simutoga (75ème) ne l'empêchera pas d'éviter la défaite, une première pour elle lors d'une première journée de championnat depuis 2011.

Carton jaune pour Kayser, le début des soucis auvergnats © Radio France - Justine Hamon

En l'absence de ses cinq internationaux et de plusieurs cadres, l'UBB partait pourtant un peu dans l'inconnu. Et son président Laurent Marti savourait ce succès, le quatrième seulement en dix-sept confrontations avec les Jaunards.

Laurent Marti : "Ça n'arrive pas souvent" Copier

La copie girondine est loin d'être parfaite. Des ballons perdus en touche, d'autres au contact, mais au delà des imperfections à corriger, l'équipe a montré un visage conquérant en faisant preuve d'enthousiasme, d'envie et de caractère. Des qualités qui pourraient lui permettre d'exister, du moins à domicile, elle qui avait concédé quatre défaites sur ses terres la saison passée.

Premières scènes de joie de la saison au stade Chaban-Delmas © Radio France - Justine Hamon

Voilà l'Union bien lancée dans le marathon du Top 14. Le prochain combat aura lieu samedi à Castres, battu (25-21) en ouverture au Racing 92, et il sera au moins aussi compliqué.