Rugby Top 14 : Carton plein pour l'ASM à Agen (16-52)

Des clermontois en mode diesel ce samedi à Armandie. L'ASM qui n'avait plus encaissé le moindre essai depuis 2 matchs se retrouve cueillie à froid par les agenais et menée 7-0 après à peine 5 minutes de jeu. Malgré une réponse auvergnate rapide, Agen s'accroche dans le premier acte profitant de l'indiscipline et de la maladresse de son adversaire. La pénalité réussie de Raphael Lagarde ramène les agenais à un peit point seulement de l'ASM (16-17 à la pause). Tout reste possible....

Au retour des vestiaires, coup d'envoi du festival offensif clermontois avec 5 essais et un surpuissant Raka auteur d'un doublé. L'ASM s'impose 52 à 16 avec le bonus se rapprochant ainsi du podium, Agen s'enfonce un peu plus toujours en quête d'un premier succès cette saison.

Prochain match vendredi 5 mars avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier, coup d'envoi à 20h45.