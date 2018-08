Castres, France

Castres a décroché en juin dernier son cinquième Brennus. Un statut de champion de France qu'il va falloir assumer durant ce nouvel exercice.

Christophe Urios : "On a bien digéré le titre"

Le CO a raccourci sa préparation estivale. Seulement cinq semaines, pour offrir plus de repos aux joueurs titrés en juin. "On s'est bien reposé et ensuite on a été très heureux de se retrouver. Maintenant on a vraiment envie de basculer. La prépa et les amicaux c'est bien, mais la compétition c'est mieux", salive l'ailier Armand Battle. Julien Dumora complète : "Cela a fait beaucoup de bien aux organismes. C'était le deal avec les coaches. On a choisi des vacances longues et une reprise intense."

Christophe Urios, qui s'apprête à vivre sa dernière année sur le banc tarnais est plutôt satisfait de cette préparation : "Les nouveaux se sont bien intégrés. Les olympiades et les amicaux ont confirmé tout le bien que je pensais de ce groupe."

Le CO à l'entraînement au Lévézou. © Radio France - Julien Balidas

Armand Battle : "On est attendu"

Le CO refuse ce statut de favori au Brennus, d'autant que la concurrence sera féroce : "On n'est pas favori. Je pense que ça nous va bien aussi. Mais on sait qu'on est attendu. Il y a une certaine pression du public donc il va falloir assumer ce titre. Il va falloir monter en puissance", explique Armand Battle. Le coach Christophe Urios lui veut voir son équipe atteindre "le top 6, à condition de garder le même état d'esprit."

Huit nouveaux visages

Castres a vu arriver huit nouveaux joueurs cet été : Scott Spedding (Clermont), Camille Gerondeau (Clermont), Yann David (Toulouse), Marc Clerc (Bordeaux), Tapu Falatea (Narbonne), Martin Laveau (Bayonne), Kevin Gimeno (Carcassonne), Wilfrid Hounkpatin (Rouen). Ajoutez Paea Fa'anunu, joker médical l'an passé, qui a signé pour deux ans.

Les joueurs du CO au Lévézou. © Radio France - Julien Balidas

La phrase de Camille Gerondeau :

"Tout est nouveau pour moi mais j'ai été très bien accueilli. J'étais en contact avec le CO depuis un moment. Le club met tout en oeuvre, quand on arrive ici on a juste à penser rugby. Je découvre un groupe qui est génial humainement."

La première journée de Top 14