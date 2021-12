Rugby Top 14: séance de rattrapage pour l'ASM devant Biarritz

La Coupe d'Europe c'est dans une semaine, avec la venue des irlandais de l'Ulster. Mais elle paraît bien loin actuellement des préoccupations clermontoises et de ce que montre l'équipe. Et la qualification pour celle de la saison prochaine semble encore très incertaine au vu du classement actuel. L'ASM n'arrive pas à accrocher le wagon des six premières places et le raté de samedi dernier à Perpignan n'a rien arrangé à la situation.

Un raté qui a passablement agacé Jono Gibbes, tout comme les nombreux trous d'air que semble connaître cette équipe depuis le début de la saison. L'ASM n'arrive pas à faire preuve de constance au cours d'un même match, ce qui la rend fragile. La huitième place actuelle au classement est logique et les clermontois doivent aussi penser à regarder derrière eux et pas seulement devant. C'est vrai que la cinquième place n'est qu'à deux points, mais les deux derniers du Top 14 n'ont que six points de retard.

L'ASM n'a plus de marge

Justement, c'est le dernier qui vient ce samedi au Michelin; les biarrots ont le même nombre de points que Perpignan. Mais là où une équipe semblait vite condamnée les saisons passées, le bas du classement est beaucoup plus serré cette année et tous les points sont importants. Les supporters ont les souvenirs de quelques raclées infligées au BO lors de la dernière décennie, mais les temps ont changé.

Arthur Iturria résume bien la situation: "il n'y a plus de match facile. On n'est plus l'équipe d'il y a 5 - 6 ans où on pouvait parfois se relâcher. Il ne faut pas se prendre pour une équipe qu'on n'est pas, on l'a vu la semaine dernière. Il ne faut pas du tout les prendre comme les derniers, je pense qu'on n'est pas loin d'eux non plus". Le capitaine eu des mots forts avant cette rencontre, il faut maintenant les traduire sur le terrain ce samedi.

Une victoire et un bonus à aller chercher

Malgré tout, à force de laisser des points en route, l'urgence commence à se faire sentir. Il faut donc obligatoirement gagner ce samedi. Une victoire ne sera considérée que comme le minimum, qui doit s'accompagner d'un bonus offensif pour être considéré comme un bon résultat: l'exigence d'un grand club!

Bonne nouvelle: Camille Lopez fera son retour pour cette rencontre. En revanche, Morgan Parra sera absent, il faudra donc faire sans un demi de mêlée expérimenté. L'occasion pour Kévin Viallard d'avoir enfin sa chance, lui qui n'a droit habituellement qu'à des petits bouts de match et peut être de découvrir le jeune Baptiste Jauneau dont ce sera la première feuille de match en première.

Clermont - Biarritz, une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne ce samedi à partir de 14H45.