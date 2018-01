Clermont-Ferrand, France

Match digne des phases finales pour l'ASM en clôture de la 16ème journée de Top 14. Avec ce succès les montpelliérains signent leur 4ème victoire consécutive en terre auvergnate et reprennent la tête du championnat. Beaucoup d'intensité dans cette rencontre qui a débuté à l'avantage des hommes de Vern Cotter avec un essai de Picamoles à la 5ème minute.

A la mi-temps, les jaunes et bleus sont menés d'un petit point et tentent de s'accrocher face au MHR qui ne lache rien. Au retour des vestiaires l'ASM tente de faire trembler la défense montpelliéraine et prend l'avantage à la 64ème minute avec un essai d'Hingano.

A peine le temps de savourer une possible victoire que le MHR revient au score grâce à Nadolo.

La difference est la Somme des petites erreurs que nous avons commise. Il va maintenant falloir faire bloc , baisser la tête et foncer." Damien Chouly

Avec cette deuxième défaite de la saison l'ASM est quasiment hors courses pour les phases finales de Top 14 et pointe à la 10e place du classement, à 11 unités derrière Toulouse, 6e et actuel dernier qualifié pour les barrages.

Prochain match samerdi 17 février avec un déplacement à Lyon, coup d'envoi à 20h45.