Rugby Top 14 : Damian Penaud et Alivereti Raka prolongent à l'ASM Clermont

Ce sont deux joueurs cadres qui prolongent. Damian Penaud et Alivereti Raka ont trouvé un accord avec les dirigeants de l'ASM. Penaud sera clermontois jusqu'en juin 2023 et Raka jusqu'en juin 2024.

Alivereti Raka et Damian Penaud vont encore faire des misères aux défenses adverses

Clermont-Ferrand, France

C'était une volonté du club depuis le début de l'année : prolonger plusieurs cadres de l'ASM sur la longue durée. C'est chose faite ce matin : l'ASM, sur son site internet, annonce la prolongation de Damian Penaud et Alivereti Raka pour les prochaines saisons. Une bonne nouvelle pour Franck Azéma : "Ils ont débuté sous nos couleurs, appris et progressé pour devenir ce qu’ils sont aujourd’hui."

A 22 ans, Damian Penaud a encore une grande marge de progression selon le coach. "Leurs plus belles années sont devant eux et nous sommes très contents qu’elles se fassent sous les couleurs de l’ASM Clermont Auvergne." Sous les couleurs de l'ASM mais aussi sous la direction du même staff, puisque l'entraîneur et ses adjoints ont prolongé jusqu'en 2023 également.

"Leur façon de jouer, leur manière de sortir du contact, de remporter leurs duels et de prolonger le mouvement sont parfaitement dans l’esprit du rugby que nous construisons et développons avec mon staff" - Franck Azéma

Deux gros marqueurs de points

Deux prolongations très important pour le club, tant Damian Penaud est devenu essentiel cette saison. Pour l'instant, il a marqué 12 essais cette saison. Alivereti Raka a lui inscrit 33 essais en 47 matches. Le musculeux trois-quarts centre d’origine fidjienne a obtenu la nationalité française en janvier dernier. Le président clermontois, Eric de Cromières, espère "fortement" voir "le talent d'Alivereti s'exprimer sous le maillot de l'équipe de France". Les deux joueurs _"__sont tous les deux très conscients de ce que le club a pu leur apporter dans la construction de leur carrière et savent désormais lui rendre en retour en s’engageant sur un avenir commun."_Un juste retour des choses, au final, à l'aube d'une finale de Challenge Cup vendredi avant la bataille pour le titre de champion de France en juin prochain.

Les deux joueurs sont engagés pour les 4 et 5 prochaines saisons.