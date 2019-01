Rugby Top 14 : Défaite de l'ASM à Castres (24-16)

Troisième défaite pour l'ASM cette saison toutes compétitions confondues. C'est la première fois de la saison que les Clermontois sont bredouilles sans le bonus défensif.

Rapidement, les tarnais ont annoncé la couleur avec un essai de Battle à la 8ème minute. Les jaune et bleu quasi inexistants dans le premier acte réagissent à la 36ème minute grâce à une belle action de Peceli Yato (15-8 à la mi-temps) derière une mêlée fermée.

On a vu un petit Clermont, on a manqué d’intensité pour inquiéter Castres. Bravo à cette équipe du Co. il va falloir se montrer plus consistant lors des rencontres à venir.” Franck Azéma, entraineur de l'ASM