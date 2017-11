Rugby Top 14 : Défaite bonifiée de l'ASM à Montpellier

Le MHR a eu chaud en clôture de cette neuvième journée de Top 14. Les clermontois n'ont pas démérité dans cette rencontre passionnante et sont récompensés par un précieux point de bonus défensif, défaite 28 à 24.

On s'attendait à une raclée cette après-midi... Finalement l'ASM a su tenir tête au dauphin du Top 14. Les clermontois ont réalisé une belle première période en ouvrant le score dès la 3ème minute avec un essai de Patricio Fernandez. Malgré un effectif largement remanié les hommes de Franck Azéma ont réussi à mettre la pression à des montpellierains en difficulté défensivement. "Il y a de la fierté, et de la frustration" explique Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "on a fait preuve de caractère, mais il y avait la place pour gagner".

🎙#charlyTrussardi “ c’est beaucoup de plaisir de jouer pour l ASM ou j ai fait mes débuts. Je me suis régalé ! “ pic.twitter.com/tYwvJeM7VE — ASM Rugby (@ASMOfficiel) November 5, 2017

A la pause, les jaunes et bleus menaient 14 à 17 mais en seconde période le MHR a réussi à revenir au score. Beaucoup de rythme dans ce match qui se solde donc par une défaite clermontoise. Mais il y aussi des satisfactions. Notamment la prestation du jeune Charly Trussardi à la mêlée pour ses grands débuts en Top 14. "C'est un rêve, je suis à l'ASM depuis longtemps, et je me suis régalé" lance l'espoir de 20 ans, "ce point de bonus fait du bien".

Clermont ramène un précieux point de bonus défensif de Montpellier (28-24) ! pic.twitter.com/w9B3FgynwB — ASM Rugby (@ASMOfficiel) November 5, 2017

Longtemps dominés, les montpelliérains ont trouvé leur salut dans un jeu un peu plus restrictif, et grâce à la puissance de leurs avants. Mais que ce fut dur pour le MHR.

Clermont avait bien préparé son match, ça bascule sur pas grand chose..." Vern Cotter, entraineur de Montpellier

Avec trois essais inscrits par Fernandez, Betham et Lee, l'ASM a longtemps fait douter les montpelliérains. "Leur jeu est en place, ils ont bien joué le coup" souffle Vern Cotter, "mais on s'est rendu le match compliqué, Clermont nous a dominé sur les impacts en début de match, c'était un jeu de patience, et on a pas craqué, mais franchement félicitation à l'ASM, ils sont 10ème, et ils sont fiers, je le savais, on est content".

Prochain match pour l'ASM le 18 novembre avec la réception du LOU coup d'envoi à 14h45