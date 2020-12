Rugby Top 14 : Défaite de l'ASM au Michelin face au Montpellier (15-21)

Maladresse et indiscipline pour ce premier match à huis clos au Michelin. Malgré quelques occasions en première période l'ASM n'a pas su concrétiser et mettre à mal son adversaire. Montpellier s'engouffre dans la brèche (15-6 à la mi-temps) et profite du carton jaune infligé à Falgoux à la 54ème minute pour se détacher au score grâce au pied et à la précision du jeune buteur montpelliérain Foursans Bourdette.

Un match assez pauvre, sans le moindre essai, fait assez rare dans l'antre des jaunes et bleus. Auteur des 15 points clermontois, Camille Lopez réalise une nouvelle fois un sans faute ce vendredi soir.

Place maintenant à la Champions Cup avec un déplacement en Angleterre sur la pelouse des Bristol Bears, coup d'envoi samedi 12 décembre à 14h à vivre sur France bleu Pays d'Auvergne.