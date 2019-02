Rugby Top 14 : Défaite de l'ASM face au LOU (19-13)

Par Matthieu Moebs, France Bleu Pays d'Auvergne

Une petite défaite et des regrets pour l'ASM qui espérait mieux de ce match face à Lyon. Les Auvergnats ont été sanctionnés par leurs imprécisions et leur manque de maîtrise globale dans cette rencontre. Au classement, l'ASM reste à la 2ème place, juste devant Lyon et derrière le Stade Toulousain.