Encore une lourde défaite pour les clermontois qui une nouvelle fois reviennent bredouille du stade Jean Bouin. Avec un score de parité (13-13) à la mi-temps, l'ASM a littéralement perdu les pédales en seconde période.

#Presse “ nous avons été là 55 minutes. L équipe a lâché. Nous avons une semaine pour travailler et livrer mieux que ce match pour la réception de Bordeaux.” #FranckAzemapic.twitter.com/NOwbFOvRaK — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 7, 2018

"On a lâché" reconnait l'entraineur Franck Azéma dépité, "j'ai vu une bonne première mi-temps, et puis une seconde durant laquelle on a été en difficulté".

Un 37-0 après la pause

Pas le moindre point en effet dans le deuxième acte, le Stade Français en a profité pour décrocher le bonus offensif avec 4 essais dont un doublé de Waisea.

Ça fait mal, mais il reste trois matchs à gagner... Rabah Slimani, pilier de l'ASM

C'est la quatrième fois cette saison que les Clermontois encaissent 50 points après La Rochelle, le Racing et Toulon. Une pilule qui a du mal à passer.

La rencontre face au Stade Français se termine avec une victoire des Parisiens #SFPASM#YellowArmypic.twitter.com/LRB8nNJcKr — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 7, 2018

Prochain match samedi prochain avec la réception de l'Union Bordeaux Bègles au stade Marcel-Michelin, coup d'envoi à 18h00.